Tendances cuisine : toutes les nouveautés

La cuisine est la pièce principale de la maison, un lieu de convivialité, déco et pratique, qui ne sert pas seulement à la préparation des repas. En plus, elle apporte une forte valeur ajoutée en cas de revente. Quelles sont les meilleures tendances pour l’année à venir ?

L’ameublement : le style minimaliste

Les cuisines ouvertes sont toujours tendance avec plan de travail ou îlot central, mais dans un style plus minimaliste. On note l’apparition de dosserets surmontés de tablettes en pierre naturelle, granit ou marbre où l’on entrepose des accessoires ou des verres. Choisissez des matériaux assortis au comptoir pour une plus grande continuité visuelle.

Fini les petites armoires que l’on accumule sur tous les pans de mur : on opte désormais pour de grandes armoires du sol au plafond où l’on multiplie les solutions de rangement pour optimiser leur fonctionnalité (tablettes rétractables, tiroirs, prises à l’intérieur pour brancher les petits appareils électroménagers). Les poignets sont-ils aussi minimalistes, au design raffiné et mat. Les couleurs chaudes sont à l’honneur, mais le noir reste toujours très contemporain pour ceux qui osent. Les finitions sont mates, les matériaux naturels et nobles comme le bois par exemple. Pour les portes, signalons le grand retour du verre texturé qui camoufle l’intérieur des armoires.

La robinetterie est soit dorée, soit champagne, noire ou anthracite, mais toujours mate. La

céramique est assortie dans les notes de brun, terra cotta ou bois pâle pour un environnement

chaleureux et apaisant.

Des couleurs chaudes

On emprunte les couleurs de la nature, brun, gris, beige tout en évitant le monochrome. L’idéal est une palette de couleurs neutres. Côté électroménager, on dissimule tout comme la hotte. Nul besoin donc de changer son réfrigérateur s’il manifeste des signes de faiblesse. À l’ère de l’écologie et du développement durable, on prolonge sa durée de vie en faisant venir un réparateur de frigo. S’il faut néanmoins le changer, on opte pour un appareil économe en énergie et dans les tons de gris anthracite pour l’unité de tons.

Une espace détente

La cuisine devient le lieu où l’on assiste à la préparation des repas, mais aussi où l’on bouquine une tasse de café à la main, où l’on travaille ou reçoit ses amis pour l’apéritif. On peut donc y installer désormais une petite banquette, une bibliothèque, un coin de mur effet tableau à craie pour les enfants… Un véritable espace de vie donc.