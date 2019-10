Bien choisir l'emplacement de votre bâtiment commercial

L'emplacement de votre bâtiment commercial peut avoir un impact non négligeable sur l'échec ou le succès de votre entreprise. Que vous visiez un bâtiment existant ou une nouvelle construction commerciale, l'emplacement doit être choisi avec soin. Il doit correspondre aux besoins de votre type d'entreprise si vous voulez que votre entreprise prenne son envol. Il doit correspondre à votre image de marque si vous voulez que la clientèle attirée par votre entreprise soit aussi votre clientèle-cible. Il doit répondre aux besoins de vos employés si vous voulez vous assurer du service des meilleurs. Il doit répondre aux besoins de vos clients si vous voulez les voir poindre le bout de leur nez à votre porte.

Choisir le lieu géographique

Peut-être votre entreprise nécessite-t-elle un espace de bureau plus ou moins grand? Peut-être est-ce plutôt un commerce de détail ou un atelier? Cette distinction ne suffit pas. Les espaces de bureau ne sont pas tous pareils. Les commerces de détail non plus. Les ateliers n'ont pas tous les mêmes besoins. Ainsi, un commerce de détail peut être situé dans un centre commercial, sur une rue (commerciale ou résidentielle) ou dans un complexe commercial. Vous pourriez aussi faire le choix d'un kiosque facilement déplaçable.

Mais au-delà de toutes les possibilités physiques qui s'offrent à vous pour installer votre entreprise. Il y a aussi la question du quartier. Est-ce un quartier fréquenté par votre public cible? Est-ce que votre espace de bureau est situé dans un quartier où vos employés seront fiers d'aller travailler? Quelle impression ce quartier donnera-t-il à vos clients? Vos clients (ou vos employés) sont-ils déjà dans ce quartier ou, sinon, est-ce rapide et facile pour eux de s'y déplacer?

Le voisinage

Certains types d'entreprises peuvent être toutes regroupés dans un même quartier. Surtout si leurs clients ne les choisissent pas pour leur proximité, mais pour un autre facteur. Ainsi, si dans une ville, tous les notaires ont pignon sur rue dans le même quadrilatère et que vous êtes vous-mêmes notaire, vous aurez intérêt à vous installer dans ce quadrilatère. Cela facilitera votre capacité à trouver des clients. Ceux-ci seront habitués à chercher un notaire à cet endroit. Cette habitude vous fera aussi paraître plus crédible. Puisque le lieu est déjà associé à votre profession. Par contre, si vous œuvrez dans la restauration, n'allez pas ouvrir un restaurant de sushis à côté d'un autre restaurant de sushis. Même si, souvent les restaurants ont tendance à se regrouper dans un secteur (coin de rue ou foire alimentaire), leur clientèle-cible est constituée des passants. La concurrence entre deux restaurants du même type pourrait nuire à votre achalandage. Votre restaurant de sushi aurait une meilleure chance près d'une pizzeria qui, elle, a plutôt une offre complémentaire à la vôtre.

L'accessibilité

Pour vos employés, l'accessibilité est toujours un petit plus qui influencera leur choix de travailler pour vous ou pour votre concurrent. Dans les entreprises qui accueillent leurs clients sur place ou qui ont besoin d'un achalandage régulier pour prospérer, l'accessibilité est encore plus importante.