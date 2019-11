Deux entreprises de la Vallée-du-Richelieu ont obtenu des bourses d'initiatives en entrepreunariat

Les noms des lauréats de la 1ère édition des Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif de la Montérégie ont été dévoilés.

Les Pôles régionaux d’économie sociale de la Montérégie ont dévoilé le nom des 32 entreprises lauréates de bourses obtenues dans le cadre de la 1ère édition des Bourses d’initiative en entrepreneuriat collectif (BIEC) de la Montérégie. Au total, un montant 200 000$ a été investi en bourses variant de 2 500$ à 10 000$ pour soutenir des initiatives d’entrepreneuriat collectif réparties dans toutes les MRC de la Montérégie.

Les lauréats de l’édition des BIEC 2019 dans la MRC de la Vallée-du-Richelieu sont :

la Maison de la famille de la Vallée du Richelieu;

CPE Franquette la grenouille.

Soutenir des initiatives d'entrepreunariat

Le programme des BIEC Montérégie vise à stimuler l’émergence de projets d’entrepreneuriat collectif et à soutenir le développement des entreprises et des projets d’économie sociale. « Cette première édition des BIEC de la Montérégie a permis de découvrir un grand nombre de nouvelles initiatives d’entrepreneuriat collectif intéressantes, et ce, dans les toutes les MRC et agglomération de la Montérégie. », a souligné Patrick Bousez, Président de la Table de concertation régionale de la Montérégie et maire de la municipalité de Rivière-Beaudette.

« Ce premier coup de pouce se veut bien entendu une aide financière pour permettre la réalisation des projets, mais également une marque de soutien afin d’encourager les promoteurs collectifs à poursuivre le développement de leurs projets. » a -t-il conclu. Le programme des Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif sera de retour en 2020 pour une deuxième édition dont les dates et modalités seront annoncées à l’hiver 2020. La liste complète des lauréats de la 1ère édition des BIEC est disponible sur le site.

Le programme régional des BIEC est rendu possible grâce à la participation et au soutien de plusieurs partenaires de la Montérégie, soit le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), les 14 municipalités régionales de comté (MRC) de la Montérégie, Développement économique de l’agglomération de Longueuil ainsi que la Table de concertation régionale de la Montérégie.