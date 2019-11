Les entreprises finalistes pour le Grand gala richelois ont été dévoilés

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu a annoncé les finalistes de l’édition 2019 du Gala Grand Richelois, qui aura lieu le 21 novembre prochain, présenté par l’Agence Tatum. Ces derniers ont été dévoilés lors d’un cocktail récemment à Mouton Village.

« Le Gala Grand Richelois est une occasion en or de souligner l’importance et le dynamisme de notre milieu d’affaires. Cela nous permet de reconnaître la contribution exceptionnelle d’entreprises, de commerces, d’organismes, d’entrepreneurs et d’industries au développement de notre belle région : la Vallée-du- Richelieu », explique Marc St-Pierre, président de la CCIVR.

« Cette année, afin de permettre à un maximum d’entreprises de participer, nous avons recruté un jury totalement indépendant, puisque tous ses membres sont des personnalités du monde des affaires œuvrant à l’extérieur du territoire de la CCIVR », détaille Julie La Rochelle, directrice générale de la CCIVR. Pour cette édition du Gala, Anne-Marie Laforest, CPA, CGA, de chez Marcotte & associés a agi à titre de vérificatrice: « Certains choix ont été difficiles. Toutes les candidatures reçues étaient extrêmement intéressantes. On a de belles entreprises dans la région, profitons-en et célébrons-les! »

Voici les catégories présentes par secteur d’activité:

Commerce de détail, présentée par L’Œil Régional

• Espace Blanc de Blancs

• La Boîte à Vins inc.

• Raoul Chagnon

Entreprise de services commerciaux, présentée par Constructions Bâtiments Québec (BQ) inc.

• Agence MOBUX inc.

• Alias Clic

• Prestige Auto Hébert

Entreprise de services professionnels, présentée par Chapdelaine assurances et services financiers inc.

• Brodeur & Létourneau CPA inc.

• Clinique de réadaptation du Faubourg

• Physio Intima

Organisme communautaire ou entreprise d’économie sociale, présentée par Cyrell AMP

• COVABAR OBV Richelieu / zone Saint-Laurent

• Intégration compétences

• Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Beloeil

Production industrielle et manufacturière ou de distribution, présentée par Investissement Québec

• Accès Location +

• J. Y. Voghel inc.

• Laboratoire Medicor inc. (Medicor Lab)

Restauration, tourisme, art et culture, présentée par BOOM Montérégie

• Brasseurs du Moulin

• Le Quartier Général du Vieux Beloeil

• Mouton Village

Catégories complémentaires



Implication sociale ou philanthropique, présentée par Optima Aero

• Clinique de réadaptation du Faubourg

• CYRELL AMP inc.

• Intégration compétences

• Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Beloeil

Innovation, présentée par CAE Capital Rive-Sud



• Agence Team Building

• Espace Tonik

• Laboratoire Medicor inc. (Medicor Lab)

Bonheur au travail, présentée par Doc Services Conseils

• Accès Location +

• Brodeur & Létourneau CPA inc.

• J. Y. Voghel inc.

Écoresponsabilité, présentée par Desjardins Entreprises Richelieu Yamaska

• Bleu Blanc Lys

• Le Quartier Général du Vieux Beloeil

• Mouton Village

Fier/Fière dirigeant(e) ou entrepreneur(e), présentée par Brodeur & Létourneau CPA inc.

• Justine Alexandre, Espace Blanc de Blancs

• Marco Bérubé, Agence MOBUX inc.

• Nathalie Dubord, CAE Capital Rive-Sud

Fierté régionale, présentée RBC Banque Royale

• BOOM 104.1 – 106.5 (Bell Média inc.)

• COVABAR OBV Richelieu / zone Saint-Laurent

• CYRELL AMP inc.

La Bourse des étoiles, présentée par Desjardins Entreprises et la Caisse de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire

La Bourse des étoiles sera décernée lors du Gala Grand Richelois à trois nouveaux entrepreneurs émergeants et en démarrage d’entreprise, qui se démarquent par leur dynamisme, leur leadership et leurs réalisations.

En plus d’une bourse en argent de 5 000 $, les trois lauréats bénéficieront d’une formation et accompagnement en vente de 10 mois par VentAction, d’une valeur de 2500 $ chacune. Également, L’Oeil Régional remettra à son coup de coeur une campagne publicitaire équivalente à 1 page en couleur d’une valeur de 2 300 $ et, aux deux autres lauréats, une publicité format 1/4 de page en couleur, d’une valeur de 734 $ chaque.

De plus, Action mentorat Vallée-du-Richelieu offrira une année de mentorat à l’un des récipiendaires de la Bourse des étoiles.

Coup de cœur du jury, présenté par Banque TD

Pour sa part, le prix "Coup de cœur" du jury sera décerné à une entreprise finaliste qui s’est distinguée par son leadership, son esprit d’innovation, son engagement face à l’évolution de son entreprise, ses services ou ses champs d’activités et son engagement dans la communauté d’affaires.

Entreprise de l’année, présentée par l’Agence Tatum

Enfin, le prix "Entreprise de l’année" sera décerné à une entreprise qui s’est distinguée de façon

exceptionnelle parmi les entreprises lauréates du Gala Grand Richelois 2019.