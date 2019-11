Les lauréats du Gala Grand Richelois ont été dévoilés

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu a annoncé les lauréats de l’édition 2019 du Gala Grand Richelois, présenté par l’Agence Tatum. Ces derniers ont été dévoilés lors d’une soirée le 21 novembre dernier au Centre culturel de Beloeil, à laquelle prenaient part plus de 230 personnes provenant de la communauté d’affaires de la région.

Stéphane Vigeant, l’animateur de la soirée, a guidé les remises de prix en tant que maître de piste et a levé son chapeau haut de forme aux lauréats. Julie La Rochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu, a salué les invités, artistes et partenaires de la soirée. « Nous sommes extrêmement fiers des réalisations des entreprises, organismes et industries de la région, et il nous a fait grand plaisir d’organiser cette soirée pour souligner leurs réussites », a-t-elle ajouté.

Les Lauréats

Catégories par secteur d’activité. Commerce de détail, présentée par L’Œil Régional

• Espace Blanc de Blancs. Entreprise de services commerciaux, présentée par Constructions Bâtiments Québec (BQ) inc.

• Agence MOBUX inc. Entreprise de services professionnels, présentée par Chapdelaine assurances et services financiers inc.

• Brodeur & Létourneau CPA inc. Organisme communautaire ou entreprise d’économie sociale, présentée par Cyrell AMP.

• COVABAR OBV Richelieu // zone Saint-Laurent. Production industrielle et manufacturière ou de distribution, présentée par Investissement Québec.

• Accès Location +. Restauration, tourisme, art et culture, présentée par BOOM Montérégie.

• Mouton Village.



Catégories complémentaires. Implication sociale ou philanthropique, présentée par Optima Aero.

• CYRELL AMP inc. Innovation, présentée par CAE Capital Rive-Sud.

• Laboratoire Medicor inc. (Medicor Lab). Bonheur au travail, présentée par Doc Services Conseils.

• Accès Location +. Écoresponsabilité, présentée par Desjardins Entreprises Richelieu Yamaska

• Mouton Village. Fier/Fière dirigeant(e) ou entrepreneur(e), présentée par Brodeur & Létourneau CPA inc.

• Nathalie Dubord, CAE Capital Rive-Sud. Fierté régionale, présentée RBC Banque Royale

• CYRELL AMP inc.

Bourse des étoiles, présentée par Desjardins Entreprises et la Caisse de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire.

• C30M Mont-Saint-Hilaire

• La Boîte à Vins

• Prestige Auto Hébert

En plus d’une bourse en argent de 5 000 $, les trois lauréats bénéficient d’une formation et accompagnement en vente de 10 mois par VentAction, d’une valeur de 2500 $ chacune. Également, L’Oeil Régional a remis à C30M Mont-Hilaire une campagne publicitaire équivalente à 1 page en couleur d’une valeur de 2 300 $ et, aux deux autres lauréats, une publicité format 1/4 de page en couleur, d’une valeur de 734 $ chaque. Enfin, 3 Sphères Communications a offert à C30M Mont-Saint-Hilaire un accompagnement en marketing relationnel d’une valeur de 2000 $.

Coup de cœur du jury, présenté par Banque TD

• Alias Clic

Entreprise de l’année, présentée par l’Agence Tatum

• Accès Location +

Pour plus d’information sur le Gala Grand Richelois 2019, consulter le site.