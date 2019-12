L’ACQ Montérégie a implanté le Programme Intégrité

L'Association de la construction du Québec (ACQ) a annoncé avoir terminé toutes les étapes d’implantation du "Programme intégrité" de l’ACQ. De passage à Montréal vendredi dernier dans le cadre des 21e Rendez-vous ACQ, l’association de la Montérégie s’est vue remettre son attestation d’implantation.

Pour l’ACQ Montérégie, cela signifie qu’elle « pourra renforcer son leadership dans la région, incitant au succès de l’industrie de la construction, à la consolidation de son rôle essentiel au sein de l’économie montérégienne et à l’intégration de pratiques d’affaires novatrices, modernes et évolutives », souligne Gilles Ouellet, le président de la structure.

L’ACQ Montérégie accompagne les entreprises de construction dans la gestion quotidienne de leurs activités afin de les soutenir dans leur développement et leur croissance, et offre à ses membres de services-conseils, des outils de gestion innovateurs ainsi que des activités de réseautage, de formation et de développement afin d’assurer le succès des entreprises de sa région.

Gestion des risques

Le Programme Intégrité de l’ACQ offre aux entreprises de construction des outils de gestion et des

processus d’affaires qui leur permettent de prévoir et de gérer les risques éthiques au sein de leur

entreprise. Il s’agit d’une approche unique au Québec.

Ce programme repose d’ailleurs sur un modèle d’action collective de lutte contre la corruption mis de l’avant par la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et éprouvé à travers le monde. L’ACQ propose ainsi à toutes les entreprises qui le souhaitent de faire partie de ce mouvement en les accompagnant dans l’implantation du Programme Intégrité au sein de leurs processus d’affaires.