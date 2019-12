Utilisateurs et employés de la société Aide Atout réunis pour les Fêtes

La direction de la Coopérative de solidarité d’aide à domicile Aide Atout a reçu plus d’une trentaine de membres utilisateurs qui ont pu, grâce à ce premier dîner dans l’histoire de l’organisme, rencontrer et échanger avec les employés.

Pierre Champagne, président du conseil d’administration, a tenu à souligner que cette initiative serait la première d’une série permettant ainsi à Aide Atout de se déployer au sein de la communauté : « Grâce à cette première initiative, les membres utilisateurs ont pu mettre un visage aux gens avec qui ils transigent au quotidien, constatant la même chaleur humaine, tant au téléphone qu’en personne. La fébrilité et l’enthousiasme ressentis lors du brunch sont assurément gage que 2020 permettra à Aide Atout de reprendre sa place au sein de la communauté et de déployer ses ressources pour assurer sa mission », a précisé Pierre Champagne.

Dans un contexte de collaboration et de partenariat avec le territoire desservi, la Vallée du Richelieu, la direction a tenu à travailler étroitement avec plusieurs des ressources de la région et a précisé qu'il était important de profiter de l’occasion pour mettre de l’avant le savoir-faire de commerçants locaux afin de permettre aux participants d’en savourer un échantillon. « De plus, Nicole Lemay, préposée au maintien chez nous, s’est proposé pour livrer un conte de Noël "Le Noël d’antan de Léopold" qui a amené les participants à faire un bref retour dans l’histoire même de la région. Un moment fortement chargé d’émotions… », a ajouté Brigitte Mercier, directrice générale d’Aide Atout.

Pour la première fois de son histoire, Aide Atout a créé un événement porteur d’enthousiasme et d’espoir qui lui permettra de prendre un essor significatif pour répondre aux besoins de la région afin de favoriser le maintien à domicile : « À titre de membre-utilisateur, je tiens à témoigner de ma très grande satisfaction pour les services dont je bénéficie », a proposé M. Gros Louis, curé de Saint-Bruno, présent pour l’occasion. L'initiative sera certainement réitérée l'an prochain.