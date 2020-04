Aide d'urgence aux PME : plus de 1 350 000$ pour la Vallée-du-Richelieu

Au nom du gouvernement du Québec, le député de Borduas et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration a annoncé que plus de 1 350 000$ seront mis à la disposition des petites entreprises, commerces et organismes sans but lucratif de la Vallée-du-Richelieu.

« La crise actuelle est sans précédent et l’impact pour les entreprises est majeur. Une telle situation demande des mesures d’exception de la part de l’appareil gouvernemental et c’est dans cette optique que le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec a annoncé la semaine dernière une aide d’urgence de 150 millions de dollars pour les petites entreprises », explique monsieur Jolin-Barrette.

Prêts ou garantie de prêts

« Le Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises a été mis en place pour les organisations qui avaient des besoins s’élevant au-delà de 50 000$. La plus récente annonce, quant à elle, vise les plus petits commerces ou entreprises, mais aussi les coopératives et les organismes sans but lucratif, qui auraient des besoins moindres », poursuit-il.

L’aide offerte prendra la forme de prêt ou de garantie de prêt d’un maximum de 50 000$ à des taux très avantageux. Ce programme sera administré par les MRC par le biais des Fonds locaux d’investissement (FLI).

« Il y a une volonté gouvernementale de décentraliser la gestion de ce programme d’aide : en passant par les FLI gérés par les MRC, on s’assure que les particularités régionales seront prises en ligne de compte. Avec ce montant de 1,3 million, le gouvernement du Québec donne les outils à la MRC de la Vallée-du-Richelieu pour soutenir adéquatement les entreprises et les travailleurs de la région », ajoute monsieur Jolin-Barrette.

Il invite en outre les entreprises et les organismes qui aimeraient en savoir plus ou qui voudraient profiter de cette aide à contacter la ligne Info-Entreprise mise en place par la MRC de la Vallée-du-Richelieu au 1 877 464-4188.