L'équipe de "La Montérégie le garde-manger du Québec" dévoile une nouvelle carte d'achat local

C’est dans le but de permettre à la population de localiser facilement les entreprises agroalimentaires de la Montérégie qui, pendant cette période de pandémie, maintiennent leur offre de service, que la carte d’achat local a été produite par l’équipe de La Montérégie, le Garde-Manger du Québec.

L’objectif est d’inciter les résidents de la Montérégie à prioriser les produits locaux en encourageant les entreprises agroalimentaires de leur communauté, maintenant et après la crise que nous traversons.

Une carte interactive pour accéder facilement aux entreprises locales

Avec la carte d’achat local, il sera plus facile pour les Montérégiens de trouver efficacement les entreprises qui produisent, transforment ou servent des produits de la région. Producteurs maraîchers, fromageries, boulangeries, petits fruits et autres, la Montérégie regorge de produits d’un terroir riche qui offre une diversité aux consommateurs pour s’approvisionner en aliments frais et de qualité.

« En plein cœur de la tempête, les producteurs se sont adaptés et ont innové dans leur mise en marché de leurs produits pour répondre à la demande croissante des consommateurs qui veulent acheter localement, soutient Sébastien Dion, directeur général de La Ferme Guyon à Chambly et membre complice de la campagne régionale La Montérégie, le Garde-Manger du Québec. Que ce soit les paniers de fruits et légumes frais, les repas prêt-à-manger, les vins, les bières artisanales ou encore les fromages d’ici, nos artisans locaux offrent des produits extraordinaires et, plus que jamais, il est important de les soutenir ».

Des centaines d’entreprises agroalimentaires et de restaurants répertoriés "Facilement accessible" sur le site web du Garde-Manger du Québec (https://gardemangerduquebec.ca/achat-local/) la carte interactive achat local présente une carte complète du territoire de la Montérégie positionnant les nombreuses entreprises qui continuent d’offrir des produits et services alimentaires.

Une sélection est disponible pour connaître les entreprises agroalimentaires et/ou les restaurants. Il suffit de cliquer sur la puce d’une entreprise pour obtenir les coordonnées complètes ainsi que le site web et les directions pour s’y rendre. La carte d’achat local est mise à jour régulièrement en fonction de l’évolution de la situation, mais il est recommandé de communiquer directement avec les entreprises avant de se déplacer.

À l’œuvre pour un objectif commun

L’implication des MRC de la Montérégie, des chambres de commerce et autres partenaires régionaux a permis de répertorier rapidement le plus grand nombre d’entreprises qui demeurent en opération pour répondre aux besoins d’approvisionnement de la population sur tout le territoire de la Montérégie. Ainsi, toutes les entreprises agroalimentaires de la Montérégie, membres complices ou non, ont l’opportunité d’être positionnées sur la carte tout à fait gratuitement.

Les structures qui souhaiteraient apparaître sur la carte peuvent communiquer directement avec l’équipe du Garde-Manger du Québec ou avec les représentants de leur MRC ou autre intervenant local d’aide aux entreprises.