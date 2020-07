Trois nouveaux membres entrent au conseil d'administration de la CCIVR

C’est le mardi 30 juin dernier que la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) a tenu son assemblée générale de fin d’année au Centre communautaire de la Pointe-Valaine à Otterburn Park, ainsi qu’en vidéoconférence.



La présidente de la CCIVR, Me Marie-Claude Duval, ainsi que Julie La Rochelle, directrice générale, ont débuté l’assemblée avec leur rapport de l’année 2019-2020.

C'était une ane année bien remplie, alors que la CCIVR a tenu 13 événements prévus au calendrier 2019-2020, en plus du Gala Grand Richelois, de 8 formations, 17 rencontres avec un expert, et bien plus. Elle a également distribué 13 trousses de bienvenues aux nouvelles entreprises du territoire et lancé sa campagne d’achat local Choisir local, c’est gagnant et un Fonds de rayonnement pour soutenir financièrement ses membres.

"Ensemble, plus forts pendant la pandémie"



Pendant et après le confinement dû à la COVID-19, la CCIVR a une fois de plus su prouver toute sa pertinence dans la région. Elle a créé de tous nouveaux événements virtuels et a soutenu ses membres par des entrevues quotidiennes en direct sur Facebook, en montant et diffusant une vidéo rassembleuse sous le thème « Ensemble, plus forts! » et en participant à de nombreux échanges avec les principaux élus et les membres de la Table de concertation de développement économique de la Vallée-du-Richelieu.

Elle a également fait connaître les enjeux locaux dans différents médias et réseaux, permettant de mettre certains défis en lumière et ainsi, de mieux soutenir l’économie locale malgré le confinement.



« Je l’ai répété souvent au cours des derniers mois : personne n’avait prévu une pandémie dans sa planification stratégique. En ce sens, la CCIVR est fière d’avoir été proactive et rassembleuse. Nous avons travaillé sans relâche en compagnie des autres acteurs du développement économique de la Vallée-du-Richelieu » a mentionné Julie La Rochelle.

Trois nouveaux noms à la CCIVR:

Luc Bertrand, Anne-Marie Laforest et Sonia Tremblay



De plus, un membre du CA et bénévole très impliqué au sein de la Chambre et de la communauté, Benoit Gariépy, de la Clinique de réadaptation du Faubourg, s’est vu remettre une plaque pour son implication bénévole. M. Gariépy est administrateur de la CCIVR, mais également président du comité du Salon Week-end Santé et co-président d’honneur du Défi Têtes rasées leucan en Montérégie. La CCIVR l'a remercié pour sa générosité, son altruisme, son intégrité et sa grande implication dans la région.



C’est à huis clos que le conseil d’administration a procédé à l’élection du conseil exécutif, dont la nomination de Me Marie-Claude Duval, à nouveau, à titre de présidente. Benoit Gariépy occupera maintenant le poste de vice-président, alors que M. Jonathan Maillette et Me Raphaelle Olivier ont gardé leur poste respectif, soit ceux de trésorier et secrétaire.

Trois nouveaux administrateurs se sont joints au conseil, soit Luc Bertrand, Anne-Marie Laforest et Sonia Tremblay. La présidente et la directrice en ont profité également pour souligner le travail remarquable de Yves Joyal et Nancy Williams, qui terminent leur mandat d’administrateur de la Chambre.