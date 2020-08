Culture Montérégie: lancement de la formation continue

Culture Montérégie lance sa programmation d'automne de la formation continue. Jusqu’au 13 septembre, les artistes, écrivains et travailleurs culturels de la Montérégie pourront s'inscrire à l'une ou à plusieurs des formations.

En raison de la COVID-19, la programmation de cette année sera différente. Certaines formations seront offertes à distance et d'autres seront offertes en personne, notamment: Cybersécurité et télétravail au sein des organismes culturels, Le droit d’auteur numérique et Médiation et mobilisation dans un contexte de COVID-19. Toutes les mesures et consignes émises par la santé publique seront respectées.

Il est également possible pour les artistes professionnels et travailleurs culturels d’effectuer des perfectionnements individuels ou en groupe afin de parfaire leurs connaissances. Il s’agit de formations sur mesure selon leurs besoins, avec un spécialiste de leur choix et à l’endroit qui leur convient.

Le ministère du Travail a octroyé 242 000$ au total dans le cadre de la formation continue. « Dans le contexte de pandémie où les outils technologiques et les compétences numériques sont appelés à prendre une place grandissante, l’offre de formation diversifiée proposée par Culture Montérégie représente une occasion incontournable pour les professionnelles et professionnels de l’industrie de parfaire leurs connaissances et de développer leur employabilité dans une multitude de domaines », souligne Jean Boulet, ministre du Travail responsable de la région de la Mauricie.