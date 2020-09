Prix Construire: Kébec St-Jean Électrique et Symbiocité honorés par l’ACQ

L'Association de la construction du Québec (ACQ) a dévoilé les lauréats des prix Construire, qui visent à reconnaître le talent, l’engagement et l’excellence d’entreprises et de personnes qui contribuent positivement à l’industrie de la construction au Québec, lors de la Soirée des prix Construire qui se tenait de façon virtuelle le 27 août dernier. Lors du gala animé par Mélanie Maynard, deux lauréats de la région de la Montérégie se sont démarqués et ont été honorés.

Kébec St-Jean Électrique inc. de St-Jean-sur-Richelieu a été sacrée Entreprise de l’année pour la région de la Montérégie (au niveau régional). Quant à Symbiocité par Développements Montarville à La Prairie, celle-ci a reçu le prix Logements abordables dans la catégorie "Résidentiel".

Les lauréats sous la loupe

Basé à St-Jean-sur-Richelieu, Kébec St-Jean Électrique est la référence pour les projets de systèmes électriques et d’automatisation dans les secteurs institutionnel-commercial et industriel. Entreprise familiale, la direction de Kébec St-Jean Électrique mise sur une équipe de collaborateurs impliqués et dédiés qui assurent des services de qualité supérieure qui respectent les normes de sécurité les plus strictes de l’industrie. À l’affût des toutes dernières technologies, l’entreprise s’assure de répondre aux besoins de sa clientèle. En effet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est possible de tirer profit de l’expertise de Kébec St-Jean Électrique.

Le projet Symbiocité, développé par Développements Montarville, est un projet en pleine nature, situé à La Prairie, tout près des axes routiers importants pour un accès facile à Montréal. Chaque unité comprend une fenestration généreuse et des plafonds de neuf pieds de même que des balcons de grande dimension qui offrent une splendide vue sur le parc de conservation du Grand Boisé.

Le projet propose des commodités telles que : ascenseur et stationnement intérieur, piscine chauffée, en plus d’être situé à proximité de tous les services. Symbiocité représente tous les avantages de la vie urbaine dans un environnement entouré de verdure et de calme.