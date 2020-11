L'agenda de la Chouette organisée : l'outil indispensable pour bien planifier son année

Créer l’agenda parfait. Voilà le défi que s’est donné Chantal Hébert, en lançant, en septembre dernier, L’agenda de la Chouette organisée.

À mi-chemin entre l’agenda traditionnel et le bullet journal, L’Agenda de la Chouette organisée est simple d’utilisation et surtout complet avec ses calendriers mensuels et hebdomadaires, ses nombreux espaces pour prendre des notes, ses zones de créations pour laisser libre cours à son imagination et plus encore.

100% québécois et surtout, 100% local, L’agenda de la Chouette organisée est composé de papier fait de fibres recyclées post-consommation et certifié FSC et PCF, empêchant ainsi l’encre des stylos et des feutres de transpercer.

Un agenda adapté à la vie de tous les jours

La couverture cartonnée et vernie vous permettra d’amener en tout temps votre agenda sans risquer de l’abîmer.

Son format 8.5x11 offre de grands espaces de notes. Parfait pour bien planifier ses journées. De plus, des blocs mensuels supplémentaires vous permettent d’avoir, rapidement, une vue d’ensemble des semaines à venir.

Et que serait un bullet journal sans une section permettant de faire une introspection. À la fin de chaque mois, retrouvez quelques questions de développement personnel question de faire le point.

Offert en deux modèles, Bujo ou traditionnel, en couleur ou en noir et blanc, l’agenda de la Chouette organisée est un incontournable pour vous aider à planifier la nouvelle année.

Quand planifier rime avec donner au suivant

Finalement, en achetant L’agenda de la Chouette organisée, vous remettez 2$ à la Fondation En cœur pour les enfants atteints d’une maladie du cœur. Ainsi, vous apportez votre soutien aux enfants malades et à leur famille en aidant, entre autres, aux frais de chambre et de transport.

Ne cherchez plus, l’agenda qu’il vous faut pour planifier et réaliser vos projets de 2021 est celui de la Chouette organisée.

Visitez: coffretdelachouette.com pour tous les détails.