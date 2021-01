Le refuge pour animaux Proanima ouvre ses portes à Saint-Jean-sur-Richelieu

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu fait un pas de géant pour le bien-être des animaux sur son territoire avec l’ouverture d’un refuge au cœur de la municipalité. Les citoyens et leurs compagnons y sont accueillis sur rendez-vous dès maintenant, au 1160, rue Pierre-Caisse.

Le 1er janvier 2019, une entente de dix ans est intervenue entre l’entreprise d’économie sociale Proanima et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour une gestion animalière éthique, proactive et responsable. Ce partenariat prévoyait d’emblée la construction d’une succursale pour servir les citoyens et accueillir les animaux sur place.

C’est avec beaucoup de fierté que le maire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, le directeur général par intérim de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Stéphane Beaudin et la directrice générale de Proanima, Anny Kirouac, ont procédé à l’inauguration officielle du refuge, le lundi 7 décembre.

«Cette ouverture témoigne de notre volonté d’offrir un service de proximité à la population et facilitera la gestion animalière sur notre territoire. Plus qu’un simple refuge, cette ressource permettra d’entretenir un réel dialogue avec les citoyens, s’inspirant ainsi des meilleures pratiques mises de l’avant par Proanima. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est fière de confirmer son engament à prendre soin de façon étique et responsable des animaux», souligne le maire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante.

Services offerts

Le refuge permet d’offrir dès maintenant à la population johannaise plusieurs services sur rendez-vous, notamment :

Accueil des animaux errants, perdus ou abandonnés

Retrouvailles d’animaux perdus

Adoption de chats sur place

Gestion des licences pour chiens et chats

Gestion de la surpopulation féline

Activités de sensibilisation et d’éducation sur le bien-être animal et la prévention des morsures

Stérilisation des chats à moindre coût pour les citoyens à faible revenu

Cliniques de micropuçage

Un refuge qui respecte les plus hauts standards

Proanima a travaillé étroitement avec l’équipe du Développement économique de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu afin de trouver un emplacement disponible, central et facilement accessible pour les citoyens, soit au bout du prolongement de la rue Pierre-Caisse, près de la rue Gaudette.

En plus d’être à la fine pointe de la technologie, le refuge a été construit en respectant les plus hauts standards de l’industrie en matière de qualité et de biosécurité. Il respecte l’ensemble des lois en vigueur pour assurer la protection des animaux.

«Je tiens à remercier les élus et l’administration de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour leur confiance et leur soutien. Cette ouverture concrétise une vision commune : celle d’offrir des services de qualité exceptionnelle aux citoyens dans le respect du bien-être animal. Nous sommes très fiers d’avoir l’opportunité de prendre soin des animaux à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais également d’avoir la chance de sensibiliser et d’informer la population au bien-être de leurs compagnons», affirme Anny Kirouac, directrice générale de Proanima.

L’ouverture du refuge permet de créer cinq emplois à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour une prise de rendez-vous, on appelle au 1-833-445-2525.