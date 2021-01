L’allié parfait pour planifier les prochaines étapes de votre vie

Les placements financiers, la gestion de patrimoine et la planification de la retraite sont à des kilomètres de vos compétences? Si c’est le cas, mais que vous souhaitez tout de même les planifier, pourquoi ne pas vous tourner vers la référence dans la région de Vaudreuil-Soulanges, en Montérégie et même jusqu’à Québec: AZUR cabinet de services financiers.

Si ces éléments sont pour vous proviennent d’une autre planète, ce n’est pas le cas pour Réginald Landry cofondateur du cabinet de services financiers et planificateur -conseiller en sécurité financière.

Possédant 17 ans d’expérience dans ce domaine, M. Landry a acquis son savoir-faire pendant plus d’une décennie au sein d’une institution financière du Québec. « Je travaillais surtout sur la Rive-Nord et dans le secteur de Laval et j’étais spécialiste en planification financière et en investissements. En 2012, après avoir eu mon premier garçon, j’ai pris une année sabbatique pendant laquelle j’ai découvert qu’on pouvait travailler autrement. À mon retour de congé de paternité, j’ai quitté la banque pour fonder ma propre entreprise où les clients retrouveraient tous les services sous un même toit », résume-t-il.

Une entreprise, quatre succursales

Pour concrétiser sa vision, M. Landry quitte la banlieue nord pour la Rive-Sud où il s’établit et ouvre son propre cabinet, en 2014, avec son associé Fabien Jeanneret à Vaudreuil-Dorion. Depuis, l’entreprise ne cesse de prendre de l’expansion et compte aujourd’hui cinq employés et quatre succursales situées à Vaudreuil-Dorion, Ville Saint-Laurent, Longueuil et Québec.

Nouveauté depuis décembre dernier: l’embauche d’une conseillère d’origine chinoise afin de s’occuper de cette clientèle qui gagne en importance dans la province.

Optez pour AZUR cabinet de services financiers, c’est choisir en tant qu’individu, famille, travailleur autonome ou entreprise de s’occuper de la planification de sa retraite, de la confection d’un budget, du règlement d’une dette, d’une succession, de stratégies d’investissements et de fiscalité ou de la gestion de risques et d’assurances. Les spécialistes de cette entreprise locale se feront un plaisir de vous guider dans ce processus et de dénicher la solution parfaite pour votre situation et votre budget.

L’expérience de fiscaliste de M. Landry fait de lui l’allié parfait pour planifier un budget, mais aussi expliquer au client comment faire pour le rendre profitable sur le plan fiscal. Ses aptitudes lui permettent aussi de planifier le transfert d’une entreprise à la relève au besoin.

Un service personnalisé

Qu’est-ce qui distingue AZUR cabinet de services financiers de ses concurrents? Sans contredit l’esprit familial qui y règne. « Nous sommes facilement joignable en 24 heures ou moins. Nous connaissons parfaitement chaque dossier et chaque client. Il n’y a pas de roulement de personnel au sein de notre entreprise, ce qui permet de tisser des liens professionnels et chaleureux avec chaque client. Ces liens nous permettent de conseiller le client au meilleur de nos connaissances, mais aussi en fonction de sa situation personnelle, mais aussi de ses réactions face à la prise de certains risques financiers par exemple. »

Des consultations virtuelles

En temps normal, M. Landry accepte les consultations à domicile, mais en ces temps difficiles, les rencontres peuvent se faire par vidéoconférence ou par téléphone.

Fait intéressant: l’indépendance de AZUR cabinet de services financiers permet à l‘entreprise de diversifier ses fournisseurs, si bien que l’entreprise a accès aux services de 3000 fonds mutuels, mais aussi aux catalogues de 21 assureurs et de 20 entreprises de prêts hypothécaires.

« L’objectif pour notre clientèle est d’obtenir tous les services financiers sous un même toit. Si nous ne pouvons pas le faire parce que ce n’est pas dans notre champ d’expertise, nous référerons le client vers des ressources de confiance avec qui l’on travaille au quotidien. Notre mission est de trouver la meilleure option pour le portefeuille du client, ses besoins et sa situation », conclut-il.

Pour obtenir une consultation avec AZUR cabinet de services financiers, on peut composer le (514) 804-1220 ou le (438) 883-6689 ou écrire au [email protected].