Le cégep Édouard-Montpetit appuie les entreprises de la région dans leur virage vers l’automatisation 

Partenaire dans le développement et la croissance des entreprises de la Rive-Sud, le cégep Édouard-Montpetit annonce l'offre d'un nouveau service d’accompagnement sur mesure aux entreprises manufacturières qui font face aux importants défis de l’automatisation et de l’industrie 4.0.

« Nous sommes fiers de pouvoir soutenir les organisations de notre région dans cette importante transition vers l’automatisation et, par le fait même, de leur permettre d’augmenter leur compétitivité sur le marché et de former une relève spécialisée dans ce secteur qui connaît une importante pénurie de main-d’œuvre », avance Sylvain Lambert, directeur général du Cégep.

De concert avec des firmes spécialisées dans le domaine, dont Robotech Automatisation, entreprise de Longueuil qui conçoit et fabrique des machines dédiées et des cellules robotisées sur mesure, les Services aux entreprises du Cégep proposent ainsi un service clés en main aux organisations qui souhaitent entreprendre ou poursuivre leur robotisation.

« Nos expertises se complètent et nous permettent d’offrir un service personnalisé, allant de la définition des besoins à la formation du personnel, en passant par la conception, la fabrication et l’installation de nouvelles technologies. Nous sommes en mesure de supporter les entreprises dans leur stratégie d’automatisation », témoigne Geneviève Dalcourt, directrice de la Formation continue et des services aux entreprises du Cégep.

Webinaire gratuit

Le Cégep et Robotech Automatisation invitent les entreprises manufacturières à participer gratuitement au webinaire Automatisation : phases typiques d’un projet et pièges à considérer, le mercredi 17 février à 10 h.

« Les entreprises manufacturières ont de la pression pour augmenter leur compétitivité et l’automatisation est souvent le moyen d’y arriver. Toutefois, elles ne savent pas toujours où concentrer leurs efforts ni comment y parvenir », explique Francis Bourbonnais, vice-président de Robotech Automatisation. « Le webinaire a été créé pour eux, pour leur présenter les étapes typiques d’un projet d’automatisation et les pièges à éviter. Le webinaire s’adresse également aux entreprises qui ont eu un succès mitigé dans leurs projets antérieurs, soit à cause d’un dépassement de coûts ou de la non-atteinte des performances souhaitées. »