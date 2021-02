CLIC Montérégie fait l'acquisition de la franchise de Saint-Jean-sur-Richelieu

L'entreprise CLIC Montérégie s'est portée acquéreuse de la franchise du même nom située à Saint-Jean-sur-Richelieu. Celle-ci s'ajoute aux 10 points de service déjà bien en place dans la région qui ont pour mission d'offrir des cours de langues et de francisation aux personnes ou entreprises intéressés.

« Je suis très heureux d’annoncer que CLIC Montérégie vient d’acquérir les actifs de CLIC Saint- Jean. Les anciens propriétaires de l’endroit, également professeurs de langues réputés, Daniel et Juanita Séguin, restent à notre emploi et permettront de développer notre offre de service auprès des particuliers. Jusqu’à présent, nos cours d’anglais, d’espagnol et de francisation, ainsi que notre service de traduction, étaient adressés particulièrement aux entreprises. Dorénavant, nous pourrons desservir les particuliers qui souhaitent améliorer leurs connaissances d’une langue comme l’anglais ou l’espagnol autant en classe que sur la plateforme ZOOM », se réjouit Patrick Fortin, propriétaire de CLIC Montérégie.

Cette acquisition contribue, certes, au développement de l’offre de service, mais permet aussi de consolider les emplois. En tout, c’est un total de 20 enseignants de langues qui sont au service de CLIC Montérégie. Axés sur la conversation, les cours sont adaptés aux réalités, aux forces et aux lacunes de chacun des étudiants.

« La franchise de Saint-Jean-sur-Richelieu avait développé au fil des ans une expertise en lien avec l’enseignement sur la base militaire de Saint-Jean. En consolidant tous les emplois chez CLIC Montérégie, nous ajoutons à notre équipe des professeurs d’anglais compétents et habitués d’enseigner auprès des employés de la défense nationale. Il s’agit-là encore d’une excellente nouvelle pour CLIC Montérégie, qui ajoute une fois de plus une corde à son arc », conclut M. Fortin.

Pour plus d’informations, consultez le nouveau site internet clicmonteregie.com.