​​​​​​​La CCIVR lance sa campagne Conquérir le numérique un mot à la fois

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu lance sa campagne Conquérir le numérique un mot à la fois. Grâce à la contribution financière de l’Office québécois de la langue française (OQLF), la CCIVR fait la promotion de l’utilisation du français auprès des petites entreprises qui souhaitent prendre le virage numérique ainsi qu’auprès du grand public.

L’arrivée de la pandémie est venue plus que jamais confirmer la nécessité d’être présent en ligne. Pour communiquer, faire des affaires et travailler, il est désormais indispensable pour les petites entreprises de prendre le virage numérique. Encore faut-il qu’elles soient bien au fait de leurs obligations linguistiques et des outils numériques en français qui sont à leur disposition. C’est dans ce but que l’OQLF offre un tout nouveau service d’accompagnement personnalisé et gratuit entièrement dédié aux petites entreprises qui emploient moins de 50 personnes. La CCIVR intervient dans ce processus au niveau du recrutement de ces entreprises.

« Ce service arrive à point pour nos entreprises de la région placées devant ce grand défi qu’est le virage numérique. Se doter de moyens de communication, de promotion et d'outils de travail en français, ça profite aux consommateurs, aux fournisseurs ainsi qu’au personnel » mentionne Julie La Rochelle, directrice générale de la CCIVR.

Des outils pour travailler en français

La CCIVR a créé une boîte à outils, accessible sur le site web ccivr.com, qui rassemble les meilleurs outils pour faciliter l’utilisation du français dans ce contexte. Elle y présente également Mémo, mon assistant pour la francisation de l’OQLF avec un accès à des fiches thématiques et à un tout nouvel outil d’autoévaluation qui permet aux entreprises d’obtenir en quelques minutes un aperçu de leur situation linguistique et des points à améliorer.

Une campagne grand public autour du vocabulaire numérique

En parallèle, la CCIVR a développé une autre facette de cette campagne qui consiste à mettre de l’avant l’utilisation de termes en français d’un vocabulaire numérique trop souvent parsemé de mots anglais. Autant de hashtag, selfie, follower, playlist qui ont tous un équivalent en français, comme le démontreront des vignettes créées par 3 Sphères Communications et qui circuleront sur les panobus de la région de même que sur les médias sociaux de la CCIVR tout au long de l’année.