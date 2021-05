Des espaces de bureaux nouveau genre signés, Conteneurs Experts

Si 2020 a amené bon nombre d’entrepreneurs à se réinventer, l’équipe de Pierjean Savard de Conteneurs Experts ne fait pas exception.

En effet, depuis près d’un an maintenant, une nouvelle gamme de conteneurs a fait son arrivée dans l’usine de Vaudreuil-Dorion, soit les espaces de bureaux. « Malgré les enjeux, qu’a apporté la pandémie, chez Conteneurs Experts, nous avons été en mesure de faire face à la tempête en lançant notre propre gamme de produits », explique le président fondateur de l’entreprise, Pierjean Savard.

Offerts en trois formats (10, 20 ou 40 pieds) et dans trois modèles, les espaces bureaux de Conteneurs Experts sont entièrement équipés pour permettre aux entreprises d’opérer n’importe où, et ce, à moindres coûts. Que vous optiez pour le modèle Économique, le Fonctionnel ou le de Luxe, chaque bureau-conteneur est certifié selon les normes de soudure CSA 47,1 et répond aux normes électriques CSA.

Chauffés, climatisés (le Fonctionnel et le de Luxe), éclairés, entièrement isolés et munis de grandes fenêtres, les bureaux nouveau genre proposés par Conteneurs Experts, sauront répondre à vos besoins. Offerts à la location ou à l’achat, les espaces de bureaux de Conteneurs Experts, peuvent être livrés et ramassés, partout au Québec.

Les livreurs s’occuperont de faire l’installation de votre conteneur au sol sans problème à l’intérieur de 30 minutes.

« Jusqu’à présent, la demande pour nos espaces bureaux est très encourageante. Nous visons à ce que d’ici un an ou deux, l’aménagement de ces espaces constitue 50% de notre production. C’est un produit abordable, concurrentiel dont nous sommes très fiers, chez Conteneurs Experts », ajoute M. Savard.

Conteneurs Experts prend de l’expansion

En plus d’offrir ses produits directement de son usine de Vaudreuil-Dorion, Conteneurs Experts, compte désormais cinq distributeurs chargés de mettre de l’avant sa gamme d’espace de bureaux.

Bien que l’usine ait connu un agrandissement de 7 000 pieds carrés dans les dernières années, les installations ont presque atteint leur capacité maximale. D’ailleurs de nombreux postes à salaires concurrentiels et bénéfices marginaux sont offerts plus particulièrement en ventes, en soudure et au niveau de la finition.

« L’entreprise connait une très belle croissance et nous poursuivons notre lancée en voulant développer d’autres marchés », ajoute le président fondateur.

Pour découvrir tous les services offerts par Conteneurs Experts: conteneursexperts.com