Femmessor mobilise une enveloppe de 52,5 M$ pour soutenir l’entrepreneuriat inclusif et d’impact

Femmessor a fait l’annonce aujourd’hui d’une toute nouvelle enveloppe de financement de 52,5 M$ pour soutenir des entreprises à propriété inclusive qui ont un impact positif sur la société.

L’annonce a été faite par Sévrine Labelle, Présidente-directrice générale de Femmessor, accompagnée du ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, dans le cadre d’une conférence de presse tenue en marge de l’Événement entrepreneurial Web de Femmessor.

Grâce à des partenariats avec le gouvernement du Québec, par l’entremise de son mandataire Investissement Québec, la Banque Nationale, la Banque de développement du Canada (BDC), le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, Femmessor facilitera l’accès à plus de 52,5 M$ pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels, des entreprises à propriété inclusive et diversifiée et générant des impacts sociaux et environnementaux positifs alignés sur les objectifs de développement durable de l’ONU (ODD).

« Active dans le développement de l’entrepreneuriat féminin depuis plus de 25 ans, Femmessor poursuit son ambition de transformer l’économie en vue de la rendre plus inclusive, plus équitable et plus durable. Nous sommes honorées de la marque de confiance renouvelée de la part du gouvernement du Québec et de tous les partenaires. C’est avec engagement et conviction que nous poursuivrons notre mission et que nous mettrons notre expertise au profit des entrepreneurs qui sont encore sous-représentés dans l’écosystème entrepreneurial, mais qui ont tout le potentiel de créer un impact positif dans notre société » mentionne Sévrine Labelle, Présidente-directrice générale de Femmessor.

Soutenir les entreprise en quête d'équité

En effet, Femmessor, qui œuvre dans les 17 régions du Québec, mettra désormais son expertise en financement-accompagné au profit de tous les entrepreneurs en quête d’équité, soit les femmes entrepreneures, les entrepreneurs racisés, les entrepreneurs immigrants, les entrepreneurs membres des Premières nations ou Inuits, les entrepreneurs vivant avec des handicaps ainsi que les entrepreneurs de la communauté LGBTQ2+.

« Avec ce soutien, les nouvelles clientèles ciblées par Femmessor auront la possibilité de développer leur plein potentiel et de participer activement à la relance économique, qui se voudra le véritable reflet de notre société. Je suis honorée de prêter ma voix à une organisation qui a largement prouvé, à travers le temps, la valeur inestimable de son apport au succès entrepreneurial. À titre de femme d’affaires et de personne immigrante, je suis ravie de contribuer à l’essor d’une mission qui me tient à coeur et decollaborer avec une équipe qui a su se réinventer pour faire une différence positive dans la collectivité » mentionne Danièle Henkel, nouvellement porte-parole de Femmessor.