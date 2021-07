Le Groupe LTM devient propriétaire d'un magasin RONA à Marieville

Le Groupe LTM a fait l’acquisition du magasin RONA, situé au 655, rue Sainte-Marie, à Marieville, qui porte maintenant le nom de RONA Matériaux Marieville. Déjà propriétaire de trois magasins RONA dans le Grand Montréal, le groupe souligne assurer ainsi la pérennité du commerce local.

Le commerce comprend une quincaillerie, une papeterie et plusieurs autres services, ainsi que le maintien d’une douzaine emplois.

« Le Groupe LTM est un leader dans la gestion de quincailleries locales, et notre force réside dans notre volonté d’assurer un excellent service adapté aux besoins de chaque communauté. Nous sommes heureux de miser sur notre partenariat avec RONA pour perpétuer le service de proximité que les anciens propriétaires ont offert pendant plus de 20 ans, tout en tirant profit de notre expertise pour bonifier l’expérience client », indique Bruno Paradis, directeur général du Groupe LTM.

Le magasin de 5 000 pi2 offre à la clientèle de Marieville un large éventail de produits dans les départements de la quincaillerie, de la peinture, des outils et du saisonnier, en plus de présenter des fournitures scolaires et de bureau par l’entremise de la Papeterie ABCD.

Afin d’offrir encore davantage d’options à la communauté locale, la nouvelle administration proposera également un service de magasinage en ligne au cours des prochains mois. Les clients auront ainsi accès à des milliers de produits et pourront choisir la cueillette en magasin ou la livraison à domicile.

« La relève est un enjeu auquel font face un bon nombre d’entreprises locales. Chez RONA, nous sommes fiers de compter dans notre réseau de marchands affiliés des entrepreneurs dynamiques et compétents comme ceux du Groupe LTM qui ont la volonté et les outils nécessaires pour investir dans des magasins existants avec l’objectif d’en favoriser la pérennité », ajoute Philippe Element, vice-président, Ventes et services aux marchands affiliés RONA chez Lowe’s Canada.