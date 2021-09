Avis de nomination à la Télévision de la Vallée-du-Richelieu

Le Conseil d’administration de la Télévision de la Vallée-du-Richelieu (TVR-9) a annoncé la nomination de monsieur Stéphane Parent, au poste de directeur général.

En fonction à ce poste par intérim depuis le mois de novembre 2020, il a démontré son sens des responsabilités et de l’organisation, sa détermination à bien faire et son appui entier à l’équipe.

« Les défis actuels sont importants pour TVR-9. L’expertise de Stéphane dans le domaine télévisuel facilitera nos démarches pour mieux assurer un service de communication diversifié, dynamique et adapté aux besoins de la communauté de la Vallée-du-Richelieu. Au nom du Conseil d’administration de TVR-9, nous souhaitons à Stéphane une bonne suite. Bienvenue officiellement dans notre équipe. » - Le président du Conseil d’administration de TVR-9, monsieur Daniel Pronovost

Monsieur Stéphane Parent, a été producteur multiplateforme pendant plus de 10 ans pour le groupe TVA, Directeur création et chef de l’imagerie de Corus, en plus d’être contractuel pour plusieurs entreprises, agences et maisons de production telles que Bell Média, V télé, la Presse +, Tank, Sid Lee et autres.

Professionnel, rigoureux et à l’écoute, il aura comme mandat d’assurer le financement de TVR9 en maintenant des liens avec les instances municipales, provinciales et fédérales et en développant de nouveaux contacts avec des fondations et organismes privés. L’amélioration constante de la qualité des productions télévisuelles sera aussi au menu ainsi que le développement du site web et des réseaux sociaux. Il participera également au développement de projet d’émissions en direct, de projets spéciaux et événementiel.