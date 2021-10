Les Grandes Rencontres CNESST du 2 au 25 novembre 2021

Parce que s’informer et s’outiller en matière de prévention est un incontournable, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) convie employeurs, travailleurs et travailleuses aux Grandes Rencontres CNESST.

L’événement, qui en sera à sa troisième édition, présentera huit conférences en formule virtuelle chaque mardi et jeudi, du 2 au 25 novembre. Ces rencontres d’une heure trente permettent aux participants et participantes de tout le Québec d’en connaître davantage sur des sujets d’actualité en matière de prévention.

« Pour rendre nos milieux de travail toujours plus sains et sécuritaires, la formation doit être au cœur de nos priorités. Cette troisième édition des Grandes Rencontres CNESST aura assurément des retombées positives dans les milieux de travail – petits et grands – aux quatre coins du Québec. Cela est d’autant plus vrai cette année avec l’adoption récente de la Loi sur la Santé et la Sécurité du travail. Je vous invite à vous y inscrire en grand nombre pour profiter de l’expertise des passionnés de prévention réunis pour vous. » - Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Une programmation pour tous les goûts

Deux conférences seront offertes gratuitement, à commencer par la première de la série, soit celle du 2 novembre, qui donnera le coup d’envoi aux Grandes Rencontres. Cette présentation portera sur la visite d’un inspecteur de la CNESST en entreprise. En effet, les inspections de la CNESST sont parfois perçues négativement par les employeurs et les travailleurs et travailleuses, alors que ces interventions recèlent de réels bénéfices pour les milieux de travail.

Par ailleurs, la CNESST soulignant le 25e anniversaire de la Loi sur l’équité salariale en novembre 2021, une conférence à ce sujet sera offerte, elle aussi gratuitement, en clôture de l’événement, le 25 novembre.

Entre ces deux conférences, une variété de sujets tous plus pertinents les uns que les autres seront abordés : les agences de placement de personnel, le climat de travail, les travaux de creusement et de tranchées, le monoxyde de carbone, les risques psychosociaux liés au travail et les comportements et attitudes à adopter pour éliminer les risques à la source.

Après la diffusion en direct, les conférences seront disponibles pendant 48 heures, ce qui permettra aux participants et participantes de les revoir ou de les visionner au moment de leur choix, selon leur horaire.

Plusieurs raisons de participer aux Grandes Rencontres

• Des conférences axées sur les défis actuels des milieux de travail en matière de prévention

• Des conférencières et conférenciers passionnés et experts dans leur domaine : santé psychologique, sécurité du travail et bien plus

• De nouvelles pistes d’intervention à découvrir et à implanter dans les entreprises et organisations

• Un événement virtuel 100 % sécuritaire

• Une formule accessible, qui permet une large participation, peu importe où on se trouve

• Un rendez-vous unique en son genre en matière de prévention ouvert à toutes et à tous