Grand succès pour le premier événement Connexion CA

C'est avec fierté que Culture Montérégie, en collaboration avec la Caisse Desjardins de la Culture, Montérégie économique, le Conseil des arts de Longueuil, le Pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil et MCE Conseils, organisait avec succès le premier événement Connexion CA le 4 novembre dernier.

Se déroulant sur le territoire de l'agglomération de Longueuil, huit organismes d’économie sociale et du secteur culturel ont courtisé des bénévoles d'affaires afin qu'ils joignent leur conseil d'administration ou comité consultatif.



« Il s’agit du premier événement de Connexion CA. Nous étions heureux de voir tous ces organismes et bénévoles d'affaires discuter ensemble afin de trouver l’alliance entre leurs valeurs et leur goût de l’engagement. Nous remercions nos deux entreprises leaders, Alstom Canada et Groupe Baillargeon MSA, qui ont encouragé leurs employés à offrir leur expertise à siéger à des conseils d'administration ou comité consultatif d'organismes culturels ou d'entreprises d'économie sociale. Le bénévolat de compétence s’appuie sur un désir d’enrichissement mutuel et de relations durables », mentionne Nancy Bélanger directrice générale de Culture Montérégie.



Notons que deux autres événements Connexion CA auront lieu le 2 décembre 2021 pour la Montérégie-Ouest et le 9 décembre 2021 pour la Montérégie-Est. Les organismes et gens d'affaires qui souhaiteraient participer à l'un de ces événements doivent remplir le formulaire d'inscription à l'adresse suivante : https://culturemonteregie.qc. ca/connexionca/.



Rappelons que les partenaires de Connexion CA sont : la Caisse Desjardins de la Culture Montérégie Économique, le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil, le Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’est de la Montérégie, le Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, le Conseil des arts de Longueuil, le Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, le Comité culturel du Haut-Richelieu, MCE Conseils et Culture Montérégie.