Une campagne pour favoriser l'achat local dans la région

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) profite de son partenariat avec la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) pour poursuivre sa mission de soutenir et de relancer l’économie de la région par la promotion de l’achat local.

Grâce au programme Mes achats à quelques pas de la FCCQ et du financement d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), la CCIVR poursuit avec plus d’enthousiasme et de conviction que jamais sa campagne d’achat local amorcée en 2020. Elle rappelle aux consommateurs que les commerçants locaux ont encore et toujours besoin d’eux. Une campagne qui vise surtout à renforcer et à pérenniser les liens déjà établis entre le commerçant et le consommateur tout en continuant à en créer de nouveaux.

La Grande Virée des Fêtes

Le temps des Fêtes est propice au déploiement d’une campagne à multiples volets déjà très présente sur le territoire. La bien nommée La Grande Virée des Fêtes consiste en un concours ouvert à toute la population qui est invitée, lors d’achats dans un commerce local, à photographier sa facture et à la téléverser sur la page choisirlocalcestgagnant.com/concours de la CCIVR. Chaque facture envoyée par le consommateur compte pour une participation au grand tirage qui réunit plusieurs prix d’envergure, tous provenant de commerces locaux, pour une valeur totale de plus de 15 000 $.

Pour appuyer la promotion de ce concours, des affiches géantes ont été installées en bordure des routes, des affichettes et des sacs à l’effigie de la campagne ont été distribuées dans des centaines de commerces. Une campagne est également en cours sur le web, dans le journal L’Œil Régional, au centre commercial et au cinéma. Le grand tirage aura lieu le 15 décembre lors de la Grande soirée des fêtes organisée par la CCIVR.

Nouvelle émission : Fierté d’ici

Au cœur de sa campagne Choisir local, c’est gagnant, la CCIVR souhaite mettre en lumière ces personnes qui travaillent sans relâche à opérer leurs entreprises. « Nous tenions à aller à leur rencontre », insiste Julie La Rochelle, directrice générale de la CCIVR. Avec la production d’une nouvelle émission intitulée Fierté d’ici, dont la diffusion a débuté sur les ondes de TVR9, madame La Rochelle a le plaisir de s’entretenir avec une vingtaine de commerçants qui présentent leur entreprise et se livrent à des témoignages très personnels. Des extraits de l’émission sont également diffusés sur les réseaux sociaux de la CCIVR et de Choisir local, c’est gagnant.

Pour visionner l’émission en ligne : tvr9.org/emissions-en-ligne/fierte-d-ici

De la visibilité pour les commerçants

Les commerçants de la région, partenaires de la campagne d’achat local avec la CCIVR, bénéficient, entres autres, d’une visibilité promotionnelle offerte sur les diverses plateformes de la chambre et d’un support pour afficher leurs offres d’emploi. « Nous souhaitons être là non seulement pour les aider à se faire connaître et prospérer mais aussi pour leur faire bénéficier des moyens dont nous disposons », précise Julie La Rochelle.