Un nouveau président à la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu

Les administrateurs de la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) ont élu, le 22 novembre dernier, un nouveau président du conseil. C’est monsieur Luc Bertrand, président de Accès Location + et administrateur de la CCIVR depuis juin 2020 qui occupera maintenant le poste de président.

Monsieur Bertrand est un membre présent et généreux, autant au sein de son entreprise et de la communauté qu’au sein de la CCIVR. Il participe depuis plusieurs années à de nombreux projets porteurs, dont le Salon Week-end Santé, où il est co-président d’honneur du Défi Têtes Rasées Leucan.

« C’est un honneur d’avoir été choisi pour présider notre belle Chambre dynamique et innovante. La communauté d’affaires peut compter sur une Chambre créative pour la soutenir, et il me fera plaisir, à mon tour, de soutenir celle-ci, ses administrateurs et sa permanence pour poursuivre le magnifique travail qu’elle réalise année après année » a mentionné Luc Bertrand, président du conseil d’administration de la CCIVR.

« Luc est une personne très humaine qui a à cœur le bien-être de ses employés et de sa communauté. Sa nomination est un atout pour notre organisation afin de poursuivre le virage inclusif et harmonieux de la Chambre et qui nous permettra à coup sûr d’atteindre de nouveaux sommets » a souligné Julie La Rochelle, directrice générale de la CCIVR.

M. Bertrand succède à M. Benoît Gariépy, qui a annoncé, au début du mois de novembre, qu’il quittait ses fonctions à la présidence de la CCIVR à la suite de la fermeture définitive de la Clinique de réadaptation du Faubourg dont il est copropriétaire.