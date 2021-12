Un appui de 41 271 $ pour un projet d’embauche d’un agent de développement en patrimoine immobilier

Le député de Chambly, M. Jean-François Roberge annonce qu’une somme de 41 271 $ est accordée à la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu pour un projet d’embauche d’un agent de développement en patrimoine immobilier dans le cadre du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Le projet consistera à embaucher un agent de développement en patrimoine immobilier pour venir en soutien au milieu municipal pour tout ce qui concerne le patrimoine immobilier.

Répondant aux priorités établies de la région, les initiatives mobilisatrices choisies dans les régions du Québec pour ce volet du FRR auront des retombées positives pour les collectivités.

« Aujourd’hui, je suis fière d’annoncer ce soutien financier qui fera rayonner la belle région de la Montérégie. C’est d’ailleurs un fonds qui donne la possibilité aux communautés de l’ensemble des régions du Québec de rendre leur milieu de vie plus attrayant et de stimuler leur économie en misant sur des initiatives innovantes. »

- Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

« C’est d’abord et avant tout les citoyennes et les citoyens de la circonscription de Chambly qui bénéficieront de l’amélioration de leur milieu de vie avec cette initiative. D’ailleurs, c’est grâce aux promoteurs qui s’investissent corps et âme dans leur réalisation et je les remercie sincèrement. Vous faites une réelle différence pour nous tous et pour le dynamisme de notre région! »

- Jean-François Roberge, député de la circonscription de Chambly

Le FRR donne un nouvel élan au développement local et régional, à l’innovation, à la coopération intermunicipale ainsi qu’à l’occupation et à la vitalité des territoires. Il est doté d’une enveloppe totalisant près de 1,3 milliard de dollars sur cinq ans.