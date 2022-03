La Fédération de l’UPA de la Montérégie dévoile les projets finalistes en nomination pour les prix Bon coup au 9e Gala Agristars de la grande Montérégie présenté par Hydro-Québec. Le gala honorera l’excellence agricole de la région le 11 avril prochain, dès 17 h, à l’Étoile Banque Nationale du Quartier Dix30 à Brossard.

Cette année, un vibrant hommage sera rendu à M. Christian St-Jacques, administrateur depuis plus de 35 ans, dont 8 ans à la présidence de la Fédération de l’UPA de la Montérégie. M. St-Jacques est le lauréat 2022 du prestigieux prix hommage Coup de chapeau. Par son travail, son implication et sa détermination, M. St-Jacques a grandement contribué au fil des années à l’avancement de l’agriculture et à la valorisation de la profession dans la région.

« Je suis fier de dévoiler aujourd’hui les projets finalistes des Prix Bon coup 2022 initiés par des productrices et producteurs agricoles engagés qui font rayonner notre agriculture régionale et qui participent activement à son développement. Cet engagement est essentiel et nous souhaitons leur rendre hommage en reconnaissant le travail accompli », a mentionné M. Jérémie Letellier, président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie.

Projets FINALISTES 2022

Les projets en nomination pour les prix Bon coup sont dévoilés dans la capsule vidéo qui suit : https://youtu.be/xfwqpdVQm_8

Ces prix visent à récompenser une action valorisante pour l’agriculture dans diverses sphères telles que l’aménagement, la vie syndicale, la prévention et la valorisation de la profession.

Voici les six finalistes des prix Bon coup 2022 :

Projet #1 : Campagne de sensibilisation pour les usagers de la route

Syndicats de l’UPA de Rivière Noire et de La Haute-Yamaska

Vidéo explicative du projet : https://youtu.be/ueEIHlwnf0I

Projet #2 : Campagne « Ici, on nourrit le Québec – Protégeons nos terres agricoles »

Syndicat de l’UPA du Haut-Richelieu

Vidéo explicative du projet : https://youtu.be/WYYeVJNSM2o

Projet #3 : Capsules vidéo pour le recrutement et le rayonnement des agricultrices

Agricultrices de la Montérégie Est

Vidéo explicative du projet : https://youtu.be/-CPxrxo90kk

Projet #4 : Récoltons l’espoir

Syndicat de l’UPA de Beauharnois-Salaberry

Lien vidéo : https://youtu.be/Mgcd4k2MvLY

Projet #5 : Tournée du « Food truck »

M. Julien Dupasquier et les fermes participantes

Vidéo explicative du projet : https://youtu.be/lQ3_pKl43WQ

Projet #6 : Mesures fiscales pour le transfert de ferme

Syndicat de l’UPA de Brome-Missisquoi

Vidéo explicative du projet : https://youtu.be/2UBRBMGwTRk

« Hydro-Québec est heureuse de s’associer depuis 2018 au Gala Agristars, qui souligne l’excellence et le dynamisme du milieu agricole en Montérégie. C’est un honneur d’encourager des productrices et producteurs agricoles exceptionnels, qui ont la volonté de se dépasser. Nous souhaitons le meilleur des succès à tous les finalistes ! », a indiqué Mme Marie-Ève Sylvestre, cheffe – Relations avec le milieu – Estrie et Montérégie d’Hydro-Québec.

Catégories de prix

Près de 350 convives sont attendues à cette soirée rassembleuse qui honorera près de 50 lauréats, réparties dans diverses catégories :

• Nouveau ! Prix Bon Coup en santé psychologique remis par M. Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, et Mme Chantal Soucy, 2e vice-présidente de l’Assemblée nationale et députée de Saint-Hyacinthe

• Prix Bon Coup agricole remis par Hydro-Québec

• Prix Coup de cœur remis par Agiska et Uniag Coopérative

• Prix Coup de chapeau remis par Kemin

• Prix Bon coup en agroenvironnement remis par Desjardins

• Prix Réussite entrepreneuriale du SCF Montérégie Inc. remis par Promutuel Assurance

• Prix Agricultrice remis par la Banque Nationale

• Prix Relève agricole remis par Desjardins Entreprises

• Prix Ma ferme, Mon monde, la bonne idée en gestion des ressources humaines du Centre d’emploi agricole remis par Les députés du Bloc Québécois

Des prix d’engagement au sein de l’Union des producteurs agricoles seront également remis tout au long de la soirée :

• Prix 15 ans remis par Financement agricole Canada

• Prix 20 ans remis par la MRC de Roussillon

• Prix 25 ans remis par Port de Montréal

• Prix 30 ans remis par Kubota Canada

• Prix 35 ans remis par la Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe

• Prix 40 ans remis par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

• Prix 50 ans remis par la MRC du Haut-Richelieu et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Gastronomie régionale et festivités

L’animation du 9e Gala Agristars est confiée à Josée Bournival afin de rendre cette soirée inoubliable. Tout au long des festivités, le menu proposé aux convives mettra en valeur différents produits agricoles de la Montérégie. D’abord, le cocktail – tapis rouge Sanimax propose une formule bière de la microbrasserie Les Brasseurs du Monde et des fromages d’ici d’Agropur. Un repas gastronomique mettra en valeur le savoureux bœuf du Québec, offert par les Producteurs de bovins de la Montérégie, le tout accompagné d’une sélection de vins Léon Courville-Vigneron.

Tous les profits de la soirée seront remis à l’organisme Au cœur des familles agricoles qui offre du réconfort aux familles agricoles depuis plus de 20 ans. L’argent amassé permettra d’assurer le maintien de deux travailleurs de rang en Montérégie.

Billets en vente

Les billets sont disponibles dès maintenant en ligne à upamonteregie.ca. Pour chaque billet vendu, 5 $ seront remis au Fonds des travailleurs de rang en Montérégie.