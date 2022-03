Début de la saison des sucres en Montérégie

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont récemment donné le coup d’envoi à la saison des sucres 2022, sous le thème « l’acériculture au Québec, en pleine expansion ».

En effet, suite à l’émission en décembre dernier de plus de sept millions d’entailles au Québec de la part des PPAQ, le sirop coulera à flots en 2022.

En Montérégie, cela représente plus de 650 000 entailles supplémentaires 277 nouveaux producteurs acéricoles, soit 22% des nouvelles entailles et 20% des nouveaux producteurs sur l’ensemble de la province. La production supplémentaire de sirop en Montérégie est estimée à 1,5 million livres de sirop.

« L’acériculture est en expansion, c’est le cas de le dire! Nous sommes très heureux de compter maintenant 8 000 entreprises et 13 300 producteurs et productrices acéricoles au Québec pour nous permettre de répondre à la demande sans cesse grandissante de sirop d’érable, ici et dans plus de 60 pays. Nous espérons que Dame Nature fera preuve de générosité et qu’elle nous offrira une bonne coulée. Bonne saison 2022 à tous ! »

- Serge Beaulieu, président des PPAQ.