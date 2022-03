Déposer une demande au Fonds de microcrédit agricole de La Vallée-du-Richelieu

Loto−Québec a les outils nécessaires pour se protéger contre de potentielles représailles russes contre le Canada, sous forme de cyberattaque, assure son président et chef de la direction, Jean−François Bergeron, tandis que des experts mettent en garde contre cette menace qui plane sur les entreprises et organisations canadiennes. Pour Loto−Québec, être la cible de cybercriminels n’est pas nouveau, explique le dirigeant en entrevue, mardi, dans le cadre du dévoilement de ses résultats trimestriels. «On a des centaines d’attaques tous les jours. On a des équipes qui filtrent ça. Ça, ce n’est pas nouveau. Il n’y a pas de surchauffe à cause de la Russie. On est toujours très vigilant, à l’affût de tout ce qui se passe sur nos réseaux.»