Essence : réduire les taxes seraient «mauvaise idée»

La MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) rappelle aux entreprises agricoles de son territoire qu’elles peuvent déposer une demande au Fonds de microcrédit agricole de La Vallée-du-Richelieu (FMAVR) jusqu’au 8 avril 2022. Notez que la prochaine période de dépôt des demandes au FMAVR aura lieu du 1er septembre au 30 novembre 2022. Les entreprises agricoles intéressées doivent soumettre leur demande de financement via le formulaire en ligne sur le site de la MRCVR. Pour plus d’information sur ce programme, contactez monsieur Jean-Philippe Bouin, agent de développement agricole et bioalimentaire, par courriel au [email protected] ou par téléphone au 450 464-0339, poste 2114.