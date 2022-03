Boutiques d’animaux Chico ouvre une nouvelle succursale à Chambly en compagnie des franchisés, et couple dans la vie, Charles Duncan, Emily Mark et leurs trois garçons. Avec le désir de commencer une entreprise familiale, ils ont arrêté leur choix sur les Boutiques d’animaux Chico. Passionnés par les petites bêtes de compagnie depuis plusieurs années, l’idée de travailler avec les animaux leur est venue tout naturellement.

« J’ai navigué à travers plusieurs milieux dans ma carrière, mais j’étais rendu au point dans ma vie où je cherchais un lieu de travail plus agréable, zen, et avec les animaux. Au départ, nous voulions ouvrir une garderie canine, mais lorsque l’idée de la boutique est arrivée, nous avons sauté sur l’occasion! »

- Charles Duncan, co-franchisé de la Boutique d’animaux Chico sur le boulevard Fréchette à Chambly.

Travailler avec des animaux

Toute leur vie, Charles et Emily ont été entourés de chiens et de chats, alors ils ont décidé de joindre l’utile à l’agréable en travaillant avec eux. Étant d’abord et avant tout des clients Chico, ils connaissent très bien les besoins des propriétaires d’animaux qui franchiront la porte de leur boutique.



Redonner à la communauté

Le couple a été séduit par le concept « Chico, une boutique de quartier ». En effet, ils ont déjà dans les plans de commanditer des organisations a but non lucratif et de s’associer avec des refuges de la région. De plus, ils offrent le libre-service pour nettoyer son animal au coût de 5 $ et la totalité du montant sera remise à différents organismes du coin.