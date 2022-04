Grand coup pour le Salon Espace K

Élise Cabana et Alexandre Sénécal, les copropriétaires du Salon Espace K établi à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis bientôt 10 ans, ont fait l’acquisition du Salon Guylaine Martel Artistes Coiffeurs à Mont-Saint-Hilaire. Guylaine Martel par Espace K a officiellement ouverts ses portes le 1er avril.

« C’est tout un honneur pour nous de prendre les rênes de ce salon dont la réputation n’est plus à faire et d’ainsi lui permettre de poursuivre son rayonnement. Unique en son genre, de haut calibre, sophistiqué, le salon se démarque par la grande qualité de ses services. Notre souhait est de conserver la nature haut de gamme du salon, mais de l’amener encore plus loin, à l’image de notre salon mère de Saint-Jean-sur Richelieu. On se sent outillés et plus prêts que jamais à nous lancer dans ce nouveau projet. »

- Élise et Alexandre, propriétaires du Salon Espace K

La passation du flambeau se fera tout en douceur au cours des prochains mois. Mme Martel veillera à transmettre son savoir et son expertise aux nouveaux copropriétaires, mais également à Jason Williams, styliste et coloriste de niveau 3 au Salon Espace K, ambassadeur L’Oréal Professionnel et lauréat du Color Trophy Master Elite en 2021.

Il deviendra d’ailleurs le directeur artistique des deux adresses. Étant tous deux à la base des salons Kérastase et L’Oréal Professionnel, il n’y aura pas de changements majeurs à faire chez Guylaine Martel par Espace K, ne serait-ce que de consolider l’expérience complète en salon. On y profitera d’un changement de tête par des artistes de renom tout en bénéficiant d’une vitrine boutique tendance mettant en vedette des indispensables bien-être et autres accessoires.

Plusieurs noms du vedettariat québécois confieront leur tête aux experts du nouveau salon, eux qui étaient déjà de fidèles clients des artistes de Guylaine Martel : Patrick Huard, Anik Jean, Francisco Randez, Yan England, Marie Andrée Poulin et Jean-Nicolas Verreault, pour ne nommer que ceux-ci.

L'art de la coiffure

Lauréate de nombreux prix tant au Canada qu’à l’étranger, la fondatrice du salon Guylaine Martel est également ambassadrice L’Oréal Professionnel. Dans un décor somptueux où le luxe reflète les dernières tendances, chaque client est unique. Approche personnalisée, traitement qui sort de l’ordinaire, produits issus des grands laboratoires européens : le Salon Guylaine Martel Artistes Coiffeurs rend accessible la haute cosmétique en coiffure par l’entremise d’une équipe très expérimentée d’artistes coloristes. Cette vision raffinée résonne chez Élise et Alexandre qui ont vu en Mme Martel un alter ego du métier. Pour eux aussi, la coiffure est un art qui se transpose en une approche personnalisée et une maitrise technique à la fine pointe des tendances.