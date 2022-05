La CCIVR félicite Demers Ambulances pour ses prix à la 42e édition du concours Les Mercuriades

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) tient à féliciter Demers Ambulances pour avoir remporté le prix Développement des marchés internationaux EDC, ainsi que le prestigieux Mercure Entreprise de l’année Hydro-Québec, lors de cette édition 2022 des Mercuriades, organisée par la Fédération des chambres de commerce du Québec.

« Félicitations à toute l’équipe de Demers Ambulances! Quel bel honneur pour cette entreprise qui fait partie intégrante de notre communauté depuis maintenant 60 ans! » a souligné Julie La Rochelle, directrice générale de la CCIVR.

Demers Ambulances a été choisie parmi les lauréats de toutes les catégories du volet Grande entreprise pour recevoir le prix Entreprise de l’année. Elle a remporté cette plus haute reconnaissance du concours grâce à son audace, ses accomplissements et son apport significatif dans le monde des affaires québécois.

Parmi les 34 entrepreneurs lauréats de ce concours, on compte également mesdames Emmanuelle et Julie Rainville, co-présidentes de Produits Fraco, une entreprise de St-Mathias-sur-Richelieu, qui ont remporté le prix Relève, Femmes d’exception BMO. Cette catégorie vise à souligner le parcours exceptionnel de femmes d’affaires de la relève et rend honneur à leur détermination et ténacité.

« Bravo aux lauréats et à tous les finalistes de la Vallée-du-Richelieu qui se sont démarqués également. Vous constituez des modèles inspirants d’innovation, d’ambition, d’entrepreneuriat et de performance pour le milieu des affaires sur l’ensemble du territoire québécois et pour la Vallée-du-Richelieu, » mentionne Luc Bertrand, président de la CCIVR.

Le Gala des Mercuriades est le plus prestigieux concours d’affaires au Québec et reconnaît l’esprit visionnaire, l’audace et le savoir-faire des entreprises qui contribuent au développement du Québec et de ses régions depuis plus de 40 ans.