L’Escouade prévention nouveaux travailleurs est une nouvelle initiative de la CNESST

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) agit à nouveau avec proactivité en offrant un nouveau service aux milieux de travail.

Elle invite les employeurs de la région des Laurentides à faire appel à son Escouade prévention nouveaux travailleurs pour animer un atelier d’échange sur la santé et la sécurité du travail.

Cette activité est également l’occasion de communiquer de l’information sur les normes du travail et l’équité salariale.

Jusqu’au 18 août prochain, une vingtaine d’agentes et agents de prévention seront actifs sur le terrain et visiteront principalement les établissements des secteurs de la santé et des services sociaux, de la fabrication et du commerce pour s’adresser à toutes les personnes ayant intégré un nouvel emploi dans l’un de ces secteurs, quel que soit leur âge.

Qu’est-ce que l’Escouade prévention nouveaux travailleurs ?

L’Escouade prévention nouveaux travailleurs de la CNESST succède à l’Escouade jeunesse, connue et appréciée des employeurs depuis près de vingt ans. Cette nouvelle formule permet ainsi de mieux répondre aux besoins de ses différentes clientèles ciblées.

En effet, la CNESST ne vise plus seulement les jeunes de 24 ans et moins, mais s’adresse désormais, avec cette escouade, à tous les nouveaux travailleurs.

Offert en mode présentiel ou virtuel, l’atelier d’échange de l’escouade traite notamment de la démarche de prévention, ainsi que des droits et des obligations des employeurs, des travailleuses et des travailleurs en matière de santé et de sécurité du travail.

Cette année, l’escouade de la région des Laurentides est composée de Annabel et de Zachary, qui sont impatients de se rendre dans les milieux de travail pour partager leur intérêt pour la santé et la sécurité, et ainsi contribuer à rendre les milieux de travail plus sécuritaires.

Inviter l’escouade : que des avantages !

La visite de l’Escouade prévention nouveaux travailleurs est un moment privilégié pour les employeurs de parler de santé et de sécurité avec leurs travailleuses et travailleurs, de leur communiquer des messages de prévention et de leur donner le goût de participer à la démarche de prévention.

Par son action, l’escouade renforce les efforts des employeurs en matière de prévention des accidents du travail et améliore les pratiques relatives à la santé et la sécurité en milieu de travail.

Pour en savoir plus sur l’escouade : www.cnesst.gouv.qc.ca/escouade-prevention