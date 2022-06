La Fédération de l’UPA de la Montérégie, en partenariat avec Stratégie bioalimentaire Montérégie, invite les productrices et producteurs agricoles ainsi que les citoyennes et citoyens de la Montérégie à visiter le nouveau site Web « La Route des sols en santé » à l’adresse suivante : upamonteregie.ca/routedessols.

Ce site Web, conçu dans le cadre du projet « La Route des sols en santé », met en lumière le travail innovant de plus de 50 entreprises agricoles qui ont été sélectionnées en Montérégie pour avoir mis en place au moins une des trois pratiques durables de conservation des sols parmi les suivantes :

1. Des pratiques favorisant le travail du sol : Semis direct maîtrisé, établi ou en transition ou travail réduit du sol qui doit assurer une couverture de résidus d’au moins 30 % après le semis;

2. Des pratiques favorisant la biodiversité et le contrôle de l’érosion : Rotation de trois familles de cultures ou cultures de couvertures : intercalaires et/ou dérobée ou couverture hivernale vivante avec racines;

3. Des pratiques diminuant la compaction des sols : Cultures pérennes ou machinerie moins lourde qui ne dépassent pas 3.5 tonnes métriques/roue ou pression des pneus.

10 capsules vidéo de producteurs-ambassadeurs

De plus, sur le site Web dans la section Vidéos, il est possible de visionner les témoignages de 10 producteurs-ambassadeurs qui nous partagent leur expérience et nous font connaître les bienfaits et les défis rencontrés lors de la mise en place de ces pratiques innovantes.

Des actions de valorisation et d’éducation

Lancé en mai 2021, le projet « La Route des sols en santé » a permis de valoriser le travail de conservation des sols effectué par les producteurs agricoles sur leur entreprise et de partager leur savoir-faire avec d’autres productrices et producteurs intéressés à implanter de nouvelles pratiques de conservation des sols au sein de leur entreprise.

Au cours de la dernière année, trois ateliers de mentorat virtuels ont été offerts par des agriculteurs-ambassadeurs pour des producteurs désireux d’intégrer ces innovations sur leurs fermes. Des panneaux aux couleurs du projet identifiant les fermes participantes ont également été installés sur tout le territoire de la Montérégie.

« La terre est à la base de la productivité et de la rentabilité des entreprises agricoles. Un sol en santé et fertile signifie l’abondance des récoltes. De nos jours, plus que jamais, l’achat local a sa signification. Pour avoir des aliments sains, de qualité et savoureux, il faut passer inévitablement par des sols en santé. Je suis fier de cette initiative qui fait rayonner nos agricultrices et agriculteurs en Montérégie, si nombreux à prendre soin de la terre qui nous nourrit », déclare M. Jérémie Letellier, producteur de grains et président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie.

Les retombées attendues pour ce projet sont :

Une augmentation des superficies en pratiques de conservation des sols en Montérégie;

Le développement d’un réseau de producteurs interpellés par la santé des sols;

La croissance de l’intérêt populaire à l’égard des pratiques agroenvironnementales;

La valorisation et le rayonnement des producteurs innovateurs en Montérégie.

Un investissement de plus de 67 000 $ a permis de valoriser le travail des entreprises agricoles et de sensibiliser les producteurs désireux d’intégrer ces bonnes pratiques sur leurs fermes. Ce projet est financé par l’Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de projets structurants 2018-2022 en Montérégie.