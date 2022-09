Femmes dans la construction: le changement de culture est perceptible, dit la CCQ

Un changement de culture face à la présence des femmes dans l'industrie de la construction est bel et bien perceptible, mais leur progression reste lente et des défis demeurent, conclut la Commission de la construction du Québec.

La CCQ vient de produire un bilan des deux premières phases de son Programme d'accès à l'égalité pour les femmes, qui se penche sur les années 2015 à 2021.

Les données statistiques générales avaient été dévoilées le printemps dernier: l'industrie compte maintenant 6234 femmes actives, soit 3,27 % de la main-d'oeuvre.

Sauf que cette cible d'«au moins trois pour cent des femmes» a été atteinte en 2021... alors que l'industrie espérait l'atteindre en 2018. La progression des femmes est donc réelle, mais lente.

Reste qu'«un changement de culture s'opère dans l'industrie», conclut la CCQ dans son bilan.

Parmi les défis qu'il reste à relever: le taux d'abandon des femmes dans l'industrie est plus élevé que celui des hommes. Aussi, les femmes sont concentrées dans certains métiers. Et la moyenne annuelle de leurs heures de travail est plus faible que celle des hommes.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne