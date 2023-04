Hydro-Québec: début des négociations; les syndicats «se préparent au pire»

Les négociations en vue du renouvellement des conventions collectives couvrant quelque 16 000 syndiqués chez Hydro-Québec vont bientôt commencer, dans un contexte particulier.

Les comités de négociation des six syndicats concernés, tous des sections locales du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, se sont réunis au cours des derniers jours pour préparer cette négociation.

Les six sections locales représentent différents métiers: les précieux monteurs de ligne, et aussi des technologues, spécialistes et professionnels, employés de bureau et autres.

«On souhaite le mieux pour nos membres, mais on se prépare au pire», ont-ils déclaré à l'unisson dans le cadre de cette rencontre.

Cette négociation se déroulera dans un contexte de changement à la haute direction de la société d'État et alors que le gouvernement Legault veut développer davantage les capacités d'Hydro-Québec.

De plus, Hydro-Québec affiche des profits records. Et le public vient d'être sensibilisé à l'importance de ses employés, avec la tempête de verglas qui à son pic a laissé 1,1 million de clients sans électricité.

