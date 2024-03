Le fédéral sanctionne les sociétés ayant travaillé sur l'application ArriveCan

Ottawa affirme avoir suspendu le plus grand entrepreneur ayant travaillé sur l'application ArriveCan en l'empêchant de soumissionner ou de travailler sur des contrats gouvernementaux comportant des exigences de sécurité.

Services publics et Approvisionnement Canada a annoncé mercredi qu'il suspendait le statut de sécurité de GC Strategies, qui, selon la vérificatrice générale, a reçu plus de 19 millions $ pour le projet.

Le ministère affirme que la suspension empêche l'entreprise de participer à tous les marchés publics fédéraux comportant des exigences de sécurité.

Cela fait suite à une décision antérieure de la suspendre des processus d'approvisionnement au sein du ministère.

Le gouvernement a également interdit à deux autres entreprises qui ont contribué au projet ArriveCan, Dalian Enterprises et Coradix Technology Consulting, de participer aux occasions d'approvisionnement.

L’application ArriveCan à l’ère de la pandémie a fait l’objet d’un examen minutieux, la vérificatrice générale ayant récemment constaté que son développement était un échec majeur de gestion.

Karen Hogan a déclaré le mois dernier que la fonction publique n'avait pas permis d’optimiser l’utilisation des fonds des contribuables, et le premier ministre Justin Trudeau a admis qu'il était «évident» que les règles n'avaient pas été respectées.

Le gouvernement fédéral a lancé l'application en avril 2020 afin de suivre les informations de santé et de contact des personnes entrant au Canada pendant la pandémie de COVID-19, ainsi que pour numériser les déclarations de douane et d'immigration.

Le ministère de l'Approvisionnement a déclaré dans les avis concernant les trois sociétés qu'il disposait d'un cadre pour «prévenir, détecter et répondre aux situations d'actes répréhensibles potentiels et pour sauvegarder l'intégrité, l'équité, l'ouverture et la transparence du système fédéral de passation des marchés».

Il a annoncé mardi avoir récemment lancé des avis d'arrêt de travail à la société Coradix pour les contrats en cours. Vendredi, Dalian a été suspendue de son statut de sécurité.

GC Strategies, Dalian et Coradix n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La semaine dernière, CTV News a rapporté que le ministère de la Défense nationale avait suspendu les contrats avec Dalian après avoir confirmé que son PDG était un employé du ministère.

En réponse aux questions sur le rapport, la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, a déclaré que les règles gouvernementales préviennent les conflits d'intérêts et que «les lignes éthiques doivent être respectées en tout temps».