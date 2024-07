La CCQ souligne que «les perspectives professionnelles sont excellentes»

Alors que les vacances des travailleurs de la construction approchent à grands pas, la Commission de la construction du Québec (CCQ) souligne que «les perspectives professionnelles sont excellentes pour l’ensemble des salariés» de ce secteur d’activité.

«En 2023, l’activité sur les chantiers a une fois de plus franchi la barre des 200 millions d’heures travaillées. Le nombre de salariés est demeuré stable, avec 197 179 travailleurs, tout comme les 27 606 employeurs dans l’industrie. Dans ce contexte, les besoins de main-d’œuvre pour les métiers et occupations resteront élevés», a indiqué la CCQ dans un communiqué publié mardi.

«Les perspectives professionnelles sont donc excellentes pour l’ensemble des salariés de la construction, a-t-elle ajouté. Les heures attendues se maintiennent au-dessus des 200 millions d’ici 2028, ce qui fixe le besoin annuel de 17 000 nouveaux travailleurs sur le marché pour les quatre prochaines années.»

Environ 80 % de la main-d’œuvre actuelle tombera en vacances pour deux semaines dimanche prochain.

Cette pause annuelle est obligatoire pour l’ensemble de l’industrie de la construction puisqu’elle est inscrite dans les différentes conventions collectives.

«Toutefois, il existe des exclusions, dont une grande partie des travaux de génie civil et de voirie. Les travaux d’urgence, de réparation, d’entretien, de rénovation ou de modification peuvent se poursuivre», précise la CCQ.

La présidente-directrice générale de l’organisme, Audrey Murray, affirme que c’est «une tradition qui va bien au-delà de l’industrie de la construction».

«Il s’agit d’un moment d’arrêt bien mérité pour plus du quart de la main-d’œuvre active au Québec, avec des retombées économiques intéressantes, en particulier pour l’industrie touristique. Je souhaite aux travailleurs et aux entrepreneurs en construction, principalement des secteurs commercial, institutionnel, industriel et résidentiel, d’excellentes vacances sous le signe de la prudence dans leurs activités et dans leurs déplacements sur nos routes.»

Les travailleurs et entrepreneurs reprendront le collier le 4 août.