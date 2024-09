Les syndiqués des Postes se prononcent à compter de lundi sur un mandat de grève

À compter de lundi, les travailleurs des Postes de partout au pays se réunissent lors d'assemblées générales pour se prononcer sur un mandat de grève.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) compte 55 000 membres au pays. Deux grandes unités syndicales du STTP sont concernées par les négociations pour le renouvellement de leur convention collective, celle des facteurs urbains et celle des facteurs ruraux et suburbains.

Les assemblées pour se prononcer sur le mandat de grève auront lieu du 9 septembre au 20 octobre, selon la municipalité, l'unité et la section locale du syndicat.

Les négociations entre Postes Canada et le STTP ont débuté le 9 novembre 2023. Les deux conventions collectives sont échues depuis le 31 décembre dernier.

Un conciliateur et une conciliatrice ont été affectés aux dossiers, le 13 août dernier, pour faciliter un rapprochement entre les parties. La période de conciliation dure habituellement 60 jours. Elle peut être prolongée si les parties le souhaitent.

Elle est suivie d'une période de réflexion de 21 jours. Ce n'est qu'après cette période que les parties pourraient déclencher un lock-out ou une grève, soit le 3 novembre.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne