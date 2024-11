Acheter ou non durant le Vendredi fou et le Cyberlundi

Ce matin, dès que les commerces ouvriront leurs portes, il y a de fortes chances que plusieurs clients affluent à la conquête des meilleurs rabais en ce jour du Vendredi fou.

Bien que l'on ait pu remarquer dans les dernières années une baisse de l'achalandage dans les boutiques, en raison de l'augmentation de la popularité des achats en ligne, la grève de Postes Canada pourrait inciter la population québécoise à acheter directement en magasin pour s'assurer d'avoir leurs achats à temps pour le jour de Noël.

Rappelons que les 55 000 travailleurs de Postes Canada sont en grève depuis le 15 novembre. Les colis et les lettres ne sont pas traités, à l'exception des prestations gouvernementales.

De nouveaux mouvements contre cette journée

Cette journée est de plus en plus mal vue par de nombreuses personnes qui remettent en doute la société de consommation. En effet, des mouvements comme le « Buy Nothing Day », qui suggère d'éviter tout achat le Vendredi fou ou le Cyberlundi, fait de plus en plus d'adeptes.

Le but est de réfléchir à ses habitudes de consommation et de favoriser des options dites plus responsables, tel que : soutenir les entreprises et les artisans locaux. Cela a comme avantage de diminuer l'empreinte carbone en évitant les transports.

Il y a également une recrudescence des achats secondes mains. On voit apparaître de plus en plus de magasins d'occasion et de friperies un peu partout dans la province. Une option profitable pour le portefeuille et l'environnement. Il y a également des plateformes en ligne pour acheter à des particuliers.

Cyberlundi

Rappelons qu'il y a également , lundi le 2 décembre, que les boutiques en ligne offriront leurs meilleures offres de l'année. Le Cyberlundi existe que depuis quelques années et a grimpé en popularité durant la pandémie de COVID-19.

Cette année, le Canadien moyen dépensera 972 $ le jour même du Vendredi fou, selon le Conseil canadien du commerce de détail. Cela représente une augmentation de 8 % par rapport à 2023.