La plainte sur les mises à pied pendant la grève chez Postes Canada a été résolue

Le syndicat représentant les travailleurs de Postes Canada affirme que sa plainte pour pratique déloyale de travail concernant des mises à pied de l'entreprise pendant la grève a été résolue.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a déposé une plainte auprès du Conseil canadien des relations industrielles le 29 novembre après que des centaines de travailleurs des postes en grève ont reçu des avis de mise à pied.

Dans un communiqué publié mercredi soir, le syndicat a annoncé qu'une entente négociée a été conclue. Celle-ci oblige Postes Canada à informer les employés concernés qu'ils ne font pas l'objet d'une mise à pied.

Cependant, Postes Canada affirme que, selon les termes de l'entente, elle se réserve le droit de procéder à des ajustements de personnel à l'avenir si nécessaire.

La pression monte également pour que le gouvernement intervienne dans le conflit, mais le ministre fédéral du Travail, Steven MacKinnon, a insisté mercredi sur le fait que cela n'arriverait pas.

Pendant la période des questions à la Chambre des communes, le chef conservateur Pierre Poilievre a demandé au premier ministre Justin Trudeau quand le gouvernement mettrait fin à la grève, ce à quoi M. Trudeau a répondu que les meilleures ententes sont conclues à la table des négociations.

Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes sont en désaccord sur plusieurs questions clés, notamment les salaires et l'ajout de personnel pour permettre la livraison la fin de semaine.

Ces derniers jours, les deux parties ont publié des déclarations critiquant les propositions de l'autre.

La médiation fédérale a été suspendue il y a plus de deux semaines, parce que les deux parties étaient trop éloignées. Celle-ci n'a pas encore repris.

La grève des plus de 55 000 travailleurs et travailleuses des postes dure depuis quatre semaines.