Délais à Postes Canada: Québec poursuit la distribution de chèques jusqu'au 3 janvier

Le gouvernement du Québec a fait savoir, jeudi, qu'il poursuivrait jusqu'au 3 janvier la distribution de chèques gouvernementaux dans les bureaux de Services Québec, malgré la reprise du service à Postes Canada.

C'est que Postes Canada a déjà fait savoir qu'en raison des envois accumulés durant le conflit de travail, cela prendra un certain temps avant le retour à la normale de la livraison. Les activités ont repris le 17 décembre.

En conséquence, le gouvernement du Québec annonce que la distribution des chèques gouvernementaux, qui avait été déployée durant le conflit de travail, sera maintenue jusqu'au 3 janvier 2025.

Plusieurs chèques sont touchés, provenant de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, de Retraite Québec, de Revenu Québec et de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Québec conseille néanmoins de consulter le calendrier de distribution de ces chèques, ainsi que le lieu de distribution, avant de prendre l'initiative de se déplacer. Pour connaître la date de disponibilité et les lieux, il suffit de consulter le site www.quebec.ca/greve-a-postes-canada.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne