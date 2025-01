Ottawa suspend son aide à l’achat de véhicule électrique

Une demande d'action collective contre les chaînes Tim Hortons, Starbucks et Second Cup a été déposée devant la Cour supérieure du Québec en fin d'année 2024 par la firme LPC Avocats de Montréal. L'avocat au dossier, Me Joey Zukran, plaide que les chaînes visées ont empoché des dizaines de millions de dollars depuis le 30 décembre 2021, en ...