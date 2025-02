Alternance travail-études dans la construction: Québec en veut plus

Québec veut plus de candidats et plus de programmes dans l'alternance travail-études dans l'industrie de la construction.

Cette voie de l'alternance travail-études dans la construction au Québec existe depuis avril 2021. Elle permet à un candidat intéressé à travailler dans l'industrie de faire tour à tour des séquences d'apprentissage en entreprise et des séquences de formation dans un établissement.

Mais ce ne sont pas tous les centres de formation qui ont développé de telles formules d'alternance.

Québec veut donc accroître la participation dans cette voie. C'est dans ce contexte qu'il a lancé, vendredi, son plan d'action pour accélérer l'alternance travail-études.

Ainsi, d'ici cinq ans, on veut que 50 % des programmes menant à un métier de la construction offrent l’alternance travail-études.

De même, on vise à atteindre plus de 1000 inscriptions en alternance travail-études.

On souhaite aussi hausser le nombre de diplômé(e)s et améliorer la rétention des travailleurs dans l'industrie.

À l'heure actuelle, 30 % des travailleurs quittent l'industrie après 5 ans et 70 % de ceux et celles qui entrent dans l'industrie ne sont pas diplômé(e)s.

C'est la Commission de la construction du Québec qui doit coordonner les travaux, mais plusieurs acteurs sont engagés, comme les centres de formation professionnelle, la Fédération des centres de services scolaires, les associations patronales, les syndicats de la construction, sans compter les différents ministères.

Les autorités estiment que le Québec a besoin de 17 000 nouveaux travailleurs, en moyenne, chaque année, dans l’industrie de la construction.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne