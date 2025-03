La saison acéricole en Montérégie est lancée

La saison 2025 acéricole démarre ces jours-ci dans la région de la Montérégie. C'est près de 900 entreprises qui débutent leur production des produits d'érable. Selon les Producteurs et productrices acéricoles de Montérégie-Ouest et Montérégie-Est, une période des sucres prospère est attendue.

En Montérégie, on comptait l’an dernier pas moins de 888 entreprises acéricoles ayant du contingent pour une somme de quatre millions d’entailles.

Avec une production en 2024 de 18,8 millions de livres de sirop d’érable d’une valeur de plus de 62 millions de dollars, on peut affirmer que les entreprises de la région font rouler l’or blond à la grandeur du territoire.

Qui plus est, près de 30 % des érablières de la région sont certifiées biologiques.

Depuis l’émission de nouveaux contingents depuis cinq ans, ce sont plus de 300 nouvelles entreprises acéricoles qui ont vu le jour uniquement en Montérégie.

L’activité économique liée au sirop d’érable est manifeste si bien que de nombreuses entreprises agricoles font de l’acériculture leur principale production.

Après une saison record en 2024, que réserve l’année 2025 dans la production acéricole ? « On souhaite encore une fois que le volume de sirop soit encore une fois à la hauteur chez nous et que nous soyons en mesure de tirer des revenus très intéressants de notre production », déclare David Hall, président du syndicat de Montérégie-Est.

Cette année marque également le 35e anniversaire du Plan conjoint des producteurs acéricoles, le coffre à outils de la mise en marché collective du sirop d’érable.

« Grâce au plan conjoint, nous avons pu mettre en place le système de contingentement de la production, l’agence de vente du sirop d’érable en vrac et la réserve stratégique mondiale de ce produit qui fait notre fierté. Le plan conjoint est le premier responsable de la croissance exceptionnelle de la filière acéricole et permet aujourd’hui aux acériculteurs et acéricultrices de gagner leur vie de leur métier », s’est réjoui Luc Goulet, président des PPAQ, qui mentionne au passage la progression fulgurante qu’a connu la production de sirop d’érable ces dernières années.

Autrefois artisanale, la production de sirop exerce une importance grandissante dans l’économie de l’ensemble du Québec, et bien évidemment de la Montérégie.

« Auparavant considérée comme une production artisanale, l’acériculture est désormais l’une des principales activités agricoles au Québec qui enrichit les régions, protège l’environnement et fait rayonner le patrimoine québécois », précise Jean-François Touchette, président du Syndicat de Montérégie-Ouest.

Pour évaluer la progression de l’acériculture au fil des dernières années en Montérégie, soulignons qu’en 2020, il y donc à peine cinq ans, le portrait de cette production était composé de 530 entreprises, avec 2,9 millions d’entailles et une valeur de production de 30 millions de dollars en Montérégie.

L’acériculture en Montérégie c’est...