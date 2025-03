Les droits de douane de 25% de Trump sur l'acier et l'aluminium entrent en vigueur

La dernière mesure du plan du président américain Donald Trump visant à réorganiser le commerce mondial est entrée en vigueur mercredi. Tous les pays, y compris le Canada, ont été frappés de droits de douane de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis.

Le décret présidentiel est entré en vigueur à 0 h 01. Il supprime les exceptions et exemptions aux droits de douane de 2018 imposés par Trump sur l'acier et l'aluminium, qui excluaient finalement le Canada et d'autres pays de ces droits.

Les nouvelles taxes sont entrées en vigueur quelques heures après que la Maison-Blanche a confirmé mardi que M. Trump ne donnerait pas suite à ses menaces de doubler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadiens, l'Ontario ayant accepté de suspendre une surtaxe sur les exportations d'électricité vers les États-Unis.

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, se sont entretenus par téléphone mardi. M. Ford a supprimé une surtaxe de 25 % sur les exportations d'électricité vers trois États américains en échange de la réduction des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Le premier ministre ontarien doit rencontrer des membres de l'équipe de M. Trump à Washington jeudi pour discuter de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, aussi appelé ACEUM.

Le président américain a fait l'éloge de Doug Ford, le qualifiant d'«homme fort» et de «gentleman».

Le premier ministre désigné, Mark Carney, a écrit mardi sur les réseaux sociaux que si le Canada ne peut «pas contrôler le président Trump, nous pouvons contrôler comment nous réagissons: en soutenant nos travailleurs et en bâtissant une économie plus forte et plus résiliente».

Les marchés sont en chute libre depuis que M. Trump a commencé à mettre en place son programme massif de droits de douane.

Jeudi dernier, le président américain a signé un décret reportant à avril l'application des droits de douane sur les marchandises qui respectent les exigences des règles d'origine de l'ACEUM.

La Maison-Blanche a déclaré que les droits de douane sur l'acier et l'aluminium s'ajouteront à tous les autres droits que le locataire de la Maison-Blanche introduira en avril.

Environ un quart de tout l'acier utilisé aux États-Unis est importé, et le Canada en est le principal fournisseur. Le Canada est également la principale source d'aluminium des États-Unis.

À Selkirk, où l'usine Gerdau Ameristeel est un employeur majeur pour cette ville manitobaine d'environ 10 500 habitants, le maire, Larry Johannson, a pointé qu'une grande partie de la production transite par les États-Unis.

«Être à ce point dépendant d'un pays et le voir nous imposer cette situation nous oblige à revoir notre façon de faire des affaires et à peut-être la modifier», a dit M. Johanson.

L'usine manitobaine fournit de l'acier spécial et des barres d'armature pour des produits tels que des ascenseurs, et ces produits sont utilisés dans des bâtiments situés jusqu'à Dubaï. M. Johanson s'est dit confiant dans la capacité de l'usine à survivre, ajoutant qu'il n'y avait eu aucun licenciement lors de l'imposition des droits de douane sous la première administration Trump.

Des économistes ont déclaré que les droits de douane imposés par M. Trump en 2018 sur l'acier et l'aluminium avaient été coûteux pour les entreprises et les consommateurs américains.

Un rapport de la Tax Foundation, basée à Washington, indique que les entreprises ont été contraintes de payer des prix plus élevés, que les exportations américaines ont chuté et que les droits de douane ont entraîné la perte d'environ 75 000 emplois dans le secteur manufacturier. Des licenciements ont également eu lieu au Canada.

«L'acier et l'aluminium sont synonymes de force; ces tarifs ne font que nous affaiblir tous deux. Le président Trump pourrait tout aussi bien céder le leadership nord-américain dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium à la Chine», a fait valoir Candace Laing, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce du Canada, dans un communiqué mardi. «Au lieu d'ajouter des taxes sur les taxes et d'accroître l'incertitude, nous devons abandonner les tarifs et nous orienter vers un accord commercial durable et respecté par toutes les parties.»

— Avec des informations de Steve Lambert à Winnipeg

Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne