Conventions collectives dans la construction: une deuxième entente intervient

Une deuxième entente d'importance vient d'intervenir pour renouveler les conventions collectives dans l'industrie de la construction pour les années 2025 à 2029, cette fois dans le secteur du génie civil et de la voirie.

Les négociations dans l'industrie de la construction concernent quelque 200 000 travailleurs dans l'ensemble du Québec. Quatre conventions collectives doivent être négociées pour chacun des sous-secteurs de l'industrie.

Cette deuxième entente est intervenue entre l'association patronale du secteur du génie civil et voirie, qui est l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, et l'Alliance syndicale, qui regroupe les cinq syndicats de la construction.

Les augmentations de salaire convenues sont de 8 % en 2025, 5 % en 2026, 5 % en 2027 et 4 % en 2028.

La semaine dernière, une première entente était intervenue entre l'Alliance syndicale et l'Association de la construction du Québec, pour le secteur industriel, ainsi que le secteur institutionnel et commercial.

Toutes ces ententes de principe sont toutefois sujettes au vote des membres des organisations syndicales et des entreprises membres des associations patronales.

Il reste maintenant à régler le dernier secteur de l'industrie: celui de la construction résidentielle.

Ces ententes partielles concernent les clauses dites sectorielles seulement. Mais, dans le cas de l'industrie de la construction, les clauses sectorielles incluent les augmentations de salaire. Il faudra aussi que les parties négocient les clauses particulières aux métiers de la construction.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne