Menace de grève dans la construction résidentielle: le compte à rebours est lancé

Le compte à rebours est lancé pour tenter d'éviter une grève dans l'industrie de la construction résidentielle, l'Alliance syndicale ayant évoqué la possibilité d'exercer son mandat de grève dès le 21 mai à 9h.

Mardi, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) rapportait avoir déposé une nouvelle proposition à l'Alliance syndicale lundi, dans le but d'éviter la grève.

«L'APCHQ poursuit les négociations et démarches pour trouver une entente. Elle demeure pleinement engagée dans le processus et privilégie une entente négociée. L'Association a, de ce fait, déposé auprès de l'Alliance syndicale une nouvelle proposition lundi.»

Les cinq syndicats qui forment l'Alliance syndicale — c'est-à-dire tous les syndicats de la construction — se sont dotés d'un mandat de grève illimitée. Il s'agit, par ordre d'importance décroissante, de la FTQ-Construction, du Syndicat québécois de la construction, du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), de la CSD-Construction et de la CSN-Construction.

En entrevue vendredi dernier, le porte-parole de l'Alliance syndicale, Alexandre Ricard, avait lancé un message: «première étape: on a mis un délai pour notre demande par rapport au blitz de négociations. Puis, le 21 à 9 h, si on n'a pas d'entente, on va faire une réévaluation de la situation. Mais c'est sûr que je peux déjà vous dire qu'on n'hésitera pas à utiliser notre mandat de grève si on n'a pas d'entente de principe signée».

Lia Lévesque, La Presse Canadienne